PSV-trainer Schmidt over clash met AS Monaco: 'We staan onder druk'

De opdracht is donderdagavond vrij simpel voor PSV. Er moet gewonnen worden tegen AS Monaco. Zonder een resultaat in Monaco kunnen de Eindhovenaren overwintering in de Europa League vergeten. Roger Schmidt hoopt daarom na donderdagavond weer alles in eigen hand te hebben.

Na de nederlaag twee weken geleden tegen AS Monaco zakte PSV naar de derde plek in de poule. Een plek bij de eerste twee is nodig om te overwinteren in de Europa League. “We staan vol onder druk in deze poule. Donderdag is een grote wedstrijd en vooral heel belangrijk. We moeten winnen om alles weer in eigen hand te hebben. We willen niet afhankelijk zijn van de resultaten van Real Sociedad.”

"We zullen zo hoog mogelijk proberen te spelen en Monaco onder druk zetten."

Ook Olivier Boscagli erkende dat er maar één ding telt voor PSV. “We moeten winnen. We zullen zo hoog mogelijk proberen te spelen en Monaco onder druk zetten. We weten dat het gevaarlijk is, maar we moeten wel.” In Eindhoven speelde PSV een tamme eerste helft, maar een opportunistische tweede helft. Het lijkt erop dat de Eindhovenaren donderdag ook weer zeer aanvallend zullen gaan spelen, al wilde Schmidt daar woensdagavond nog niet over uitweiden op de persconferentie. “Je gaat donderdag zien hoe we gaan spelen. Ook de opstelling ga ik nog niet prijsgeven. De invallers hebben het zaterdag ook goed gedaan.”

"Nu wil ik wel als winnaar van het veld af stappen."

Toch heeft alles ervan weg dat zijn ploeg vol op de aanval gaat. Dan is het belangrijk dat er verdedigend weinig gaten gaan vallen. Maar dat is juist het probleem van PSV in de laatste weken, weet ook Boscagli. “Je zag in Eindhoven dat we te veel ruimtes in onze rug lieten. Dan is Monaco heel gevaarlijk met de snelle aanvallers die ze hebben. Die ervaringen nemen we nu mee naar deze wedstrijd.” In Eindhoven lagen beiden ploegen dicht bij elkaar. Dat zal volgens Schmidt nu niet anders zijn, al hoopt hij dat er één verschil is. “Beide teams zullen weer aan elkaar gewaagd zijn. Alleen nu wil ik wel als winnaar van het veld af stappen.” In de jacht op een overwinning mist PSV vijf belangrijke spelers. Van Cody Gakpo, Noni Madueke en Ryan Thomas was bekend dat ze niet zouden afreizen naar Monaco. Maar ook Mario Götze en Davy Pröpper zijn in Nederland achtergebleven. De Duitse middenvelder is ziek. Pröpper heeft wederom een blessure opgelopen en richt zich op de wedstrijden na de interlandbreak. LEES OOK: Zieke Mario Götze niet met PSV tegen AS Monaco

