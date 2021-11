Eekhoorn met winkelwagentje: foto's van Albert gaan de hele wereld over

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Eekhoorntje met winkelwagentje: foto's van Albert gaan de hele wereld over

Een eekhoorn die een winkelwagentje vol nootjes lijkt voort te duwen. Deze foto's gaan de hele wereld over en worden gedeeld in Irak en de VS. Albert Beukhof legde het opmerkelijke tafereel vast in Herperduin bij Berghem. “Het is gewoon een hobby, dus dit had ik niet verwacht”, zegt Beukhof.

Dtv Nieuws | Jos Verkuijlen Geschreven door

“Een tijdje geleden zag ik het kleine winkelwagentje op internet staan en ik dacht: daar moet ik iets mee doen. Toen heb ik ‘m gekocht”, vertelt Albert Beukhof uit Arnhem tegen Dtv Nieuws. “Nu is het de tijd dat eekhoorns hun wintervoorraad aanleggen. Dan is de kans extra groot dat ze op nootjes afkomen en dus besloot ik het eens te proberen. Ik deed het karretje vol nootjes en zette het op een mooie locatie. En of ze er op af kwamen. Niet éénmaal, maar regelmatig. Missie geslaagd.”

"Dit ziet er toch kei schattig uit?"

De foto's die hij maakte in natuurgebied Herperduin bij Berghem stuurde hij naar een persbureau. Via die weg werden ze opgepikt door verschillende internationale media. Zo kwamen foto's van Albert terecht in de Verenigde Staten en Irak. En zeg nou zelf, dit ziet er toch kei schattig uit?

Foto: Albert Beukhof vergroot

Foto: Albert Beukhof vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.