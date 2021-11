Boosheid over megadistributiecentra in Nuenen: 'Een historische fout'

Omwonenden van het bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen zijn zich rot geschrokken. Er worden drie grote distributiecentra gebouwd met een totale oppervlakte van driehonderdduizend vierkante meter. Maar volgens de omwonenden gaat het niet alleen om gevolgen voor de directe buren. "Dit heeft impact op tienduizenden inwoners in Nuenen en Geldrop."

Want de buurtbewoners zijn bang voor een grote hoeveelheid vrachtwagens die door hun straten gaan rijden. Geluidsoverlast, fijnstofuitstoot en verkeersopstoppingen. Er melden zich ook twee jonge tieners bij het spreekgestoelte: "De vrachtwagens gaan langs zeven basisscholen rijden op de route, het is gevaarlijk."

Boze buurtbewoners meldden zich woensdagavond tijdens een inspraakavond van de gemeenteraad in Nuenen. Verbijstering en ongeloof over het feit dat een van de grootste logistieke centrums van Nederland op Eeneind komt. "Deze actie gaat leiden tot doden en chronisch zieken in Geldrop", is hun mening.

De afspraken voor de distributiecentra stammen al uit 2016, toen een nieuw bestemmingsplan ruimte gaf voor de bouw van distributiecentra. Maar inmiddels zit iedereen in zijn maag met die afspraken. Ook de gemeenteraad van Nuenen. Die wil dat er opnieuw gepraat wordt met de projectontwikkelaars. Volgens wethouder Joep Pernot zit Nuenen in een heel lastig parket. Als Nuenen de afspraken van tafel veegt, kost dat veel geld. Miljoenen zelfs. De projectontwikkelaars kunnen dan een rechtszaak aanspannen.

Maar de omwonenden vinden dat de gemeente niet zoveel oog moet hebben voor het geld. "Nuenen heeft geldproblemen en de euro's tellen vooral", zegt een van de insprekers boos. "Het woord gezondheid is nog niet een keer gevallen." De twee boze tieners: "Ga niet voor de poen, maar voor groen en goed fatsoen". Het levert een flink applaus op, oogluikend toegestaan door de voorzitter. Want eigenlijk mag applaus niet in de raadszaal.

De omwonenden zoeken ook steun in de regio. "We hopen dat alle lokale politici nu op het puntje van hun stoel zitten. Onze dorpen moeten leefbaar blijven en op deze plek is zo'n groot distributiecentrum niet geschikt." De ontwikkelaars kunnen beter op zoek gaan naar een plek langs de snelweg, vinden ze. "Ik hoop dat ze zien dat dit een slecht doordachte locatie is. Het is een historische vergissing."

Die ontwikkelaars, onder wie BanBouw uit Nuenen en Moeskops, moeten zich nog maar eens achter de oren krabben", zeggen de omwonenden. "Voor tienduizenden mensen wordt dit een puinhoop. Dit zullen we ons decennialang herinneren. En hun namen zullen altijd negatief verbonden zijn met deze fout."

Het is overigens nog niet duidelijk wat er precies in de distributiecentra komt. "De eindklant is nog niet bekend", zegt wethouder Joep Pernot. "Maar ik denk niet dat het een Zalando of Bol.com wordt."

