Vermiste Johanna (73) in goede gezondheid gevonden

De vrouw is weer terecht (archieffoto Pexels). vergroot

De vermiste 73-jarige Johanna uit Breda is in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de politie donderdagochtend. De vrouw was sinds woensdagmiddag drie uur vermist en daarom werd een foto verspreid. Ze is gevonden in Bavel.

De vrouw was voor het laatst gezien bij verzorgingstehuis Aneas aan de Zaart 35 in Breda. Woensdagnacht heeft de politie in die omgeving met diverse eenheden naar de vrouw gezocht, maar dit leverde toen niks op. Er werd een signalement van de vrouw verspreid. Ze heeft een mager postuur, bruin kort krullend haar en ze is ongeveer 1 meter 65 lang. De dame droeg een zwarte broek en bordeaux-rode manteljas. Ze verplaatste zich te voet.

