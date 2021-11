Vliegverkeer Eindhoven komt op gang: 1 vlucht geannuleerd vanwege mist

Tot kwart voor tien donderdagochtend vertrok er door de mist geen enkele vlucht vanaf Eindhoven Airport. Om kwart voor tien was het zicht zodanig verbeterd dat een vlucht naar het Poolse Krakau kon vertrekken. Vanaf dat moment kwam het vliegverkeer langzaam op gang. Wel werd een vlucht naar Banja Luka in Bosnië geannuleerd.

De luchthaven waarschuwde donderdagochtend behalve voor vertragingen al voor eventuele annuleringen van vluchten. Het KNMI gaf onder meer voor Brabant code geel af vanwege de mist. Deze waarschuwing gold tot elf uur. Op sommige plaatsen was het zicht niet meer dan tweehonderd meter.

Behalve de vlucht naar Krakau die om zeven uur had moeten vertrekken, zijn vanaf Eindhoven Airport ook vliegtuigen met bestemmingen als Kopenhagen, Sevilla, Malaga, Londen en Boekarest vertraagd. Ook de eerste vliegtuigen die in Eindhoven hadden moeten landen, liepen vertraging op. En vluchten uit Londen, Malaga , Warschau en Boekarest weken uit naar de vliegvelden in Brussel en Weeze om te landen.

