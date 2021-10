Tot minimaal 2025 heeft Eindhoven Airport zoveel last van mist

Het gebeurt vaker dan bij sommige andere vliegvelden dat Eindhoven Airport last heeft van mist. Dat komt omdat daar de eisen om te landen en opstijgen strenger zijn. Het vliegveld denkt erover miljoenen te investeren om het Instrument Landing Systeem (ILS) te verbeteren zodat minder zicht nodig is.

Om te mogen landen op Eindhoven Airport moet er minimaal een zicht zijn van 550 meter, daarmee valt het vliegveld in categorie 1. Vrijdagochtend was het zicht vaak minder dan tweehonderd meter.

Ter vergelijking, Schiphol is veel beter uitgerust met verlichting en andere maatregelen en valt daardoor in de hoogste categorie, 3c. Hier mogen vliegtuigen landen met minimaal 75 meter zicht.

Instrument Landing System

Eindhoven Airport is in overleg met Defensie over het upgraden van het Instrument Landing System. Daardoor is minder zicht nodig om te kunnen landen. Defensie is eigenaar van de banen die Eindhoven Airport gebruikt. "We zetten een aantal scenario's op een rij", zegt Judith de Roy, woordvoerder van Eindhoven Airport.

Rond eind 2021 moet de beslissing vallen, in overleg met de luchtvaartmaatschappijen en dus Defensie. Het gaat om een investering van miljoenen, waardoor landen voor luchtvaartmaatschappijen duurder zal worden.

2025

Mocht de keuze vallen op het upgraden van de systemen, dan duurt het toch nog een tijd voordat het zover is. "Dat gaat tegelijk met het groot onderhoud", zegt De Roy. "Dan gaan de banen helemaal open en kan er een paar weken niet worden gevlogen." Het eerst volgende groot onderhoud staat gepland voor 2025.

Eindhoven Airport opent aanval op mist en gaat miljoenen investeren