De mist is weg bij Eindhoven Airport maar de lange rijen nog niet

Vliegtuigen die omgeleid werden, geannuleerde vluchten en gestrande reizigers. De mist zorgde vrijdagochtend voor problemen op Eindhoven Airport. "Het zat echt goed dicht hier", zegt Judith de Roy, van het vliegveld tegen Omroep Brabant.

Als er niet genoeg zicht is, kan je niet landen of opstijgen. En dat was vrijdagochtend het geval. Voor Eindhoven geldt dat er 550 meter zicht nodig is om te landen en 300 om op te stijgen. Dat werd niet gehaald en dus werden er vliegtuigen omgeleid naar andere luchthavens.

Nog steeds druk

Vrijdagmiddag is het nog altijd druk op het vliegveld. De Roy legt uit: "Niet iedereen kan hier tegelijk weg. Daarnaast zijn toestellen uitgeweken, naar andere vliegvelden. Die moeten eerst hierheen komen."

Dit betekent dat ook vrijdagmiddag het vliegverkeer nog hinder ondervindt. Een reiziger die in de rij staat om gecontroleerd te worden, vraagt zich af of ze haar omgeboekte vlucht wel gaat halen.

Communicatie

Reizigers die Omroep Brabant in de ochtend en middag sprak op het vliegveld, zijn erg ontevreden over communicatie vanuit Eindhoven Airport. Een van de reizigers: "Welke communicatie?"

Een ander zegt dat hen niet eens werd verteld waar de uitgang was, toen duidelijk werd dat hun vlucht niet door ging. "We zijn uiteindelijk over een hek geklommen om buiten te komen." Ze voelen zich aan hun lot overgelaten.

Volgens Judith de Roy van Eindhoven Airport kunnen ze terecht bij het klantcontactcentrum. "Ze kunnen ook hun vragen stellen bij onze medewerkers op de vloer." Verder communiceert het vliegveld via social media. Op die manier werd reizigers gevraagd hun vlucht zelf om te boeken.

Omroep Brabant sprak vrijdagochtend verschillende reizigers die uren in het vliegtuig doorbrachten zonder uiteindelijk te vertrekken: