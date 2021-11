Eerst werken en dan gouden bergen, maar Tarik G. is 'geen mensenhandelaar'

Hij wilde alleen maar helpen en kon er natuurlijk ook goed aan verdienen. Hoofdverdachte Tarik G. was donderdag duidelijk tegen de rechtbank. "Ik wist wel dat de prostitutie illegaal was, maar niet dat ik daar jaren de cel voor in zou kunnen gaan." En: "Ze zouden het toch wel doen, ook zonder mij."

Ogenschijnlijk ontspannen zit Tarik G. (27) voor de rechters. Geen spoortje zenuwen, heldere antwoorden op de vele vragen. Ja hij deed dit omdat hij er goed geld aan kon verdienen. Ja, hij wist dat het niet helemaal legaal was. Maar de slachtoffers wilden zelf de prostitutie in, of werkten daar al. Dus wat deed-ie nou helemaal verkeerd?

Uitbuiting en witwassen

Naast Tarik G. zitten zijn broertje Samir (25) en zijn ex-vriendin Lisanne (23). Ze staan alle drie terecht voor seksuele uitbuiting en het medeplegen van seksuele uitbuiting. Tarik en Lisanne wordt daarnaast verweten geld dat met de prostitutie is verdiend te hebben witgewassen.

Die prostitutie werd uitgevoerd door vijf vrouwen en een transgender. En met die laatste is het volgens Tarik G. allemaal begonnen. Zij was de beste vriendin van zijn vriendin Lisanne. Toen Lisanne op een dag huilend vertelde dat Jessie (toen 18) besloten had om de prostitutie in te gaan achter het raam in Amsterdam, besloot Tarik het zelf voor Jessie te gaan regelen. "Ik deed dat ook voor het eerst."

Al snel kwamen daar twee vrouwen bij. Jonge vrouwen die, net als Jessie, in een begeleid wonen-instelling zaten in Sittard. Een plek waar ze vooral wegwilden.

Kwetsbare vrouwen

Drie zeer kwetsbare vrouwen met een verleden van misbruik, zonder dak boven hun hoofd en zonder vangnet. Dat is waar het Openbaar Ministerie op hamert. Hoe vrijwillig is deze keuze geweest? En hoe makkelijk kan je er mee stoppen als je dan dat weinige wat je nog hebt, een dak en eten, weer kwijtraakt?

De opbrengst werd door Tarik verdeeld. De vrouwen kregen 40 procent, Tarik 60 procent. "Maar daar moest ik dan nog wel eten voor kopen en de hotelkamer van betalen."

Op de vraag van de officier of hij dat wel een eerlijke verdeling vond, als de vrouwen daar acht klanten voor moesten ontvangen, haalt hij zijn schouders op. "Ik moest ook hard werken. Soms zat je wel twintig minuten met een klant aan de telefoon."

Ex was alleen een vriendin

Zijn inmiddels ex-vriendin Lisanne houdt vol dat ze niks met de 'zakelijke gang van zaken' te maken had. Ze zag de meiden als vriendinnen. "Het was gewoon fijn om met meiden om te gaan die een beetje hetzelfde hadden meegemaakt als ik. Ik heb een relatie gehad met een jongen die mij mishandelde en misbruikte. Dat hebben deze meiden ook gehad in hun verleden en zo is onze vriendschap begonnen", vertelt ze huilend. Ook Tarik houdt haar uit de wind, al doet het dossier anders vermoeden.

