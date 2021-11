Peter schrikt wakker van een explosie: 'Het leek wel een bom'

Peter laat een glasscherf zien (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Peter Balkom is woensdagnacht wakker geschrokken van een explosie. Het gebeurde in de Van Marxhemstraat in Rucphen. Een auto in zijn straat is compleet verwoest door vuurwerk.

Thijs den Ouden & Tonnie Vossen Geschreven door

Rond halfelf lag Peter in zijn bed toen hij wakker schrok. “Ik hoorde een harde knal. Het leek wel een bom. Het was echt veel zwaarder dan vuurwerk.”

“Het was hier zo druk in de straat, zo druk is het met carnaval nog niet geweest.”

"In eerste instantie dacht ik dat het een gasexplosie was", vertelt Peter. "Na de knal hoorde ik nog een hard geluid. Het leek wel hagel.” Achteraf bleek deze hagel glas te zijn. Die in de straat en tuinen naar beneden viel. Een van de buren van Peter is direct naar buiten gegaan om de autobrand te blussen. Niet veel later kwam ook de rest van de buurt naar buiten om te helpen met opruimen. “Het was hier zo druk in de straat, zo druk is het met carnaval nog niet geweest.” Ook de gemeente kwam langs om de straat schoon te vegen. Rond een uurtje of een 's nachts was het meeste wel opgeruimd.

"We verwachten meer.”

De buurt is vrij terughoudend over de eigenaar van de auto. Dat zou een problematisch gezin zijn met een alleenstaande moeder en een aantal jongens. Wel zeggen buurtbewoners dat er twee jaar geleden een camera gericht was op het huis. Deze camera was opgehangen door de gemeente, omdat zij een vermoeden had van drugshandel. De buurt denkt niet dat het gaat blijven bij deze explosie. "We verwachten meer.” LEES OOK: Auto verwoest in Rucphen, omwonenden denken aan explosief of vuurwerk

