Amateursport verbijsterd om QR-code in kleedkamers: 'Niet te handhaven'

Geen QR-code laten zien aan het hek, maar wel in de kantine en vanaf zaterdag ook bij de kleedkamer en het toilet: amateurverenigingen zitten met de handen in het haar. Veel clubs zeggen tegen Omroep Brabant dat de coronapas bij kleedkamers en toiletten moeilijk te handhaven is. "Ik heb er een hard hoofd in", laat voorzitter Hans Keller van VV Almkerk weten.

Sportclubs reageerden fel tegen het plan van het demissionair kabinet om de QR-code te verplichten bij de ingang van zowel binnen- als buitensportverenigingen. Dat idee werd daarom teruggedraaid. Het kabinet verplicht buitensportverenigingen nog wel om een geldig coronatoegangsbewijs te laten zien bij kantines, toiletten en kleedkamers. Vooral die laatste twee punten zorgen voor kritiek vanuit Brabantse voetbalclubs. "Ik was verrast door het nieuws, er ontstaat nu een onpraktische situatie", concludeert Edwin van den Boom van Blauw Geel'38 uit Veghel. "We hebben een aparte ingang voor de kleedkamers, dus moet je daar ook weer iemand neerzetten. En als je geen QR-code hebt, moet je je dan buiten omkleden?"

Heel het verenigingsleven wordt door vrijwilligers draaiende gehouden, benadrukt hij. "Als je zulke dingen oplegt, verlies je de zin om iets vrijwillig te blijven doen. Dan krijg je zoiets van: bekijk het allemaal maar." Henrie Lamers van DAW Schaijk ziet dat zijn club 'de hele dag controlepunten nodig heeft' en ziet daarom een probleem met het handhaven ervan. "Dan had ik net zo lief dat we gewoon aan de poort controleren. Want nu moet je overal blijven controleren, ook bij de kleedkamers." Bij FC Bergen zijn de problemen een stuk kleiner omdat volgens voorzitter Maurice van Kaam niet-gevaccineerden bereid zijn zich te laten testen. VV Gestel moet nog kiezen: of het coronabewijs controleren of de kleedkamers sluiten.

In Almkerk is handhaving een stuk moeilijker, ziet voorzitter Hans Keller. Dit komt omdat de club drie blokken met kleedkamers heeft. "En dat controleren is niet een baantje waar onze vrijwilligers op zitten te wachten", benadrukt hij. Ook hij een praktisch probleem bij wie nog geen QR-code heeft. "Als je in de rust even naar de wc moet, zou dat niet mogen. En we hebben liever niet dat ze hun behoefte op ons sportpark moeten doen. Kortom, het is gewoon heel moeilijk te realiseren." Bezoekers van binnensportverenigingen moeten bij de ingang nog wel een coronabewijs tonen. "Praktisch is het niet uit te voeren", aldus een teleurgestelde Calro Walschots, voorzitter van basketbalvereniging Black Eagles Rosmalen. "Het is triest dat de sport de dupe wordt van deze discussie."

De sporthal waar de Eagles spelen wordt tegelijkertijd ook ingezet voor andere sporten, zoals handbal en judo. Walschots weet nog niet wie de QR-code nu daadwerkelijk moet handhaven bij de ingang van de hal. "Moet ik dan een vrijwilliger vragen om dat te doen?" Niet alleen hij, maar ook voorzitters van andere verenigingen geven aan dat ze niet willen dat hun vrijwilligers in discussie komen met spelers of supporters die geen coronabewijs hebben. De clubs gaan daarom op korte termijn bekijken hoe ze het komend weekend aanpakken.

