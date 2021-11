Beveiligers brengen laatste groet aan Wilbert van den Broek van Scorpions

Een indrukwekkend eerbetoon donderdagmiddag voor Wilbert van den Broek, oprichter van beveiligingsbedrijf Scorpions Security uit Etten-Leur. Familie, vrienden en honderden medewerkers uit de beveiligingsbranche namen in Breda afscheid van de bekende West-Brabander. Van den Broek overleed aan de gevolgen van kanker. Hij is 59 jaar geworden.

Wilbert van den Broek bouwde zijn ‘Scorpions’ in een kwart eeuw uit tot een begrip in de regio. Voor de deur van cafés, tijdens carnaval of een avondje NAC, in winkelcentra, musea en gemeentehuizen. De beveiligers, strak in pak of als verkeersregelaar in knalgele doorwerkjassen, weten nog altijd tot ver buiten de regio een oogje in het zeil te houden. Kenmerkend naast het ‘V’tje’ op de borst is het logo van de schorpioen.

Bijna acht jaar geleden werd bij Wilbert een hersentumor ontdekt. Het gezwel werd met succes behandeld. Begin dit jaar werd hij opnieuw geconfronteerd met een tumor in zijn hoofd. Dit keer sloegen de behandelingen niet aan. De slopende ziekte eiste zijn tol.