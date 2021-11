Politie zet escaperoom in om publiek te laten kennismaken met drugslab

Agenten in het drugslab in de escaperoom. vergroot

Een loods achter een boerderij in het lege buitengebied van Dussen. Er staat een oplegger met daarin een drugslab. Het zou zomaar de realiteit kunnen zijn op het Brabantse platteland. Maar deze keer is het een door de politie nagebouwd drugslab. Met een spel in de escaperoom kan het publiek op een ludieke manier kennis maken met zo'n drugslab.

Ketels, chemische stoffen en de geur van anijs die bij xtc hoort. Het zijn de ingrediënten voor het nepdrugslab van de politie in een oplegger achter een boerderij in Dussen. De plek is niet voor niets gekozen door de politie. Boeren worden vaak benaderd door drugscriminelen met de vraag of ze een lege stal of loods willen verhuren. Als de boer daarop ingaat dan komt die er niet meer vanaf, zegt de politie. Tikkende tijdbom

In de escaperoom met drugslab moeten mensen een paar opdrachten uitvoeren om te voorkomen dat een tijdbom afgaat. Als alle opdrachten goed zijn uitgevoerd, dan krijgen ze een code om de bom onschadelijk te maken. Als slotstuk kom je in een ruimte waarin een tandartsstoel met martelwerktuigen staat. Precies zoals de politie die in het echt aantrof bij een drugslab in West-Brabant.

De escaperoom is voor de politie een speelse manier om mensen te laten zien hoe een drugslab er in het echt uitziet. "Je kunt nooit van tevoren aan een gebouw zien dat er binnen een drugslab is, maar er zijn wel signalen en verdachte situaties", vertelt Bas Schaapveld, wijkagent in Altena. De politie hoopt dat mensen bij zo'n verdachte situatie aangifte doen. Dat kan, zo wordt benadrukt, ook volledig anoniem. Crystal meth

Vorig jaar rolde de politie in Brabant 35 drugslabs op. Verreweg de meeste drugs die worden geproduceerd zijn voor de export. In het buitenland wordt er veel meer mee verdiend dan in Nederland. Inmiddels is de zwaar verslavende drug crystal meth, naast xtc, speed en GHB de meest geproduceerde drug in Brabant. Voor één gram crystal meth betaal je rond de 70 euro, terwijl de straatprijs van een xtc-pilletje rond de 1,50 euro ligt. Daarmee is crystal meth veel lucratiever.

"Zo'n 85 procent van de in Brabant geproduceerde drugs is voor de export", zegt Freek Pecht, drugsspecialist bij de politie. Veel gaat naar Oost-Europa en Engeland. De Brexit is kennelijk geen barrière voor de drugshandel. Maar ook Australië is een populaire afzetmarkt. Om de controle van Nederlandse postpakketen te omzeilen versturen criminelen de drugs vaak met de Belgische post, omdat op een pakket met Belgisch poststempel minder wordt gelet. Eerste meldingen al binnen

De escaperoom van de politie trekt de komende maanden door Brabant en Zeeland. Iedereen is welkom om het spel te spelen. De politie hoopt natuurlijk op meer tips. De eerste meldingen kwamen al binnen nadat mensen het drugslab in de escaperoom hadden gezien.

