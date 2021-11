Eindhoven ook decor van finales International Swimming League

Federica Pellegrini bij de ISL in Napels (foto: ANP). vergroot

Na de play-offs worden ook de finales van de International Swimming League in Eindhoven gezwommen. Die wedstrijden zijn op 3 en 4 december. Dat is een week na de al langer geplande wedstrijden van de ISL in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion.

De Eindhovense wethouder Steenbakkers is blij met de komst van de finales. “Het is goed voor ons imago als zwemhoofdstad van Nederland.” Omdat het evenement nu in feite een week langer duurt moeten de reguliere gebruikers langer wachten. Volgens Steenbakker hebben zij goed meegedacht. “En daarvoor zijn we ze dankbaar.” Corona

Er was lange tijd nog geen locatie waar de finales van de ISL gezwommen zouden worden. Dat had te maken met de coronasituatie in de wereld. De organisatie van het evenement heeft donderdag simpelweg gekozen om langer in Eindhoven te blijven. De ISL is normaal gesproken een reeks van internationale wedstrijden met tien clubs uit heel de wereld waar de beste zwemmers aan meedoen. Door de coronapandemie werd er dit seizoen alleen nog maar gezwommen in Napels. LEES OOK: Beste zwemmers ter wereld voor competitie naar Eindhoven

