Geen enkel schot op doel, toch vond PSV-trainer Schmidt wedstrijd niet saai

Monaco-PSV was een wedstrijd waar niemand over een paar jaar nog iets van weet, maar toch vond trainer Roger Schmidt het geen saaie wedstrijd. Hij was tevreden over hoe zijn ploeg voetbalde en plaatste de prestatie (0-0) in perspectief.

Later tijdens de persconferentie was hij het wel eens met het feit dat het geen aantrekkelijke wedstrijd was. Maar tevreden was hij wel. Hij vond dat zijn ploeg een prima prestatie had geleverd. “Als je kijkt naar onze mogelijkheden en de mogelijkheden van de tegenstander hebben we het goed gedaan. Kijk ook even naar wie zij kunnen laten invallen. Als je dan amper kansen weggeeft en de wedstrijd controleert, kan ik tevreden zijn over het optreden van mijn team.”

De wedstrijd tussen PSV en Monaco ging de boeken in als een wedstrijd zonder schot op doel. Ondanks deze opvallende statistiek wilde Schmidt niet spreken van een saaie wedstrijd. “Je moet niet vergeten dat AS Monaco met acht verdedigers speelde. Dan is het logisch dat mijn ploeg wat minder kansen creëert.”

Wel gaf de trainer toe dat zijn ploeg zich verder moet ontwikkelen in het over de streep trekken van dit soort wedstrijden. “We missen nog de laatste tien procent om dit soort wedstrijden te winnen. Denk dan bijvoorbeeld aan de juiste keuzes tijdens een aanval en de creativiteit.”

“Als je niet kan scoren in een wedstrijd is 0-0 het maximaal haalbare. Na de vorige wedstrijden is het lekker dat we nu geen tegengoal krijgen. Iedereen was nu betrokken bij het verdedigen. Deze clean sheet moet het team weer vertrouwen geven. We hebben verdedigend weer een stap gezet.”

Mede ook doordat Phillip Mwene rechtsbuiten speelde, stond het verdedigend beter. “Deze positie was nieuw voor mij", vertelde de Oostenrijkse back na afloop. "De eerste taak van het team was om geen tegengoals te krijgen. Dat hebben we goed gedaan. Vooral op het middenveld hebben we veel ballen veroverd. Het is echter jammer dat we aanvallend niet de juiste keuzes hebben gemaakt.”

Tot slot ging het na afloop vooral over de blessures van PSV. Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius vielen tijdens het duel met Monaco geblesseerd uit. De Braziliaanse spits lijkt alleen kramp te hebben gehad. Hij zou normaal gesproken zondag weer inzetbaar moeten zijn. Vertessen kreeg daarentegen een tik op de rib. Of hij zondag voldoende hersteld zal zijn, is afwachten.

