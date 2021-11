112-nieuws: brand in woonzorgcomplex • ongeluk op Luchthavenweg bij Airport

10.00

De A2 tussen Echt in Limburg en Eindhoven is dit weekend dicht in verband met onderhoud. In de richting Eindhoven gaat de snelweg vrijdagavond om 21.00 uur vanaf knooppunt Het Vonderen bij Echt dicht voor alle verkeer. Dit tot aan knooppunt Leenderheide. Maandagochtend om vijf uur is de weg weer open.

In de andere richting, richting Limburg dus, is de A2 vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot en met zaterdagavond 23.59 uur dicht. Alleen bij slecht weer gaat de afsluiting niet door omdat Rijkswaterstaat dan geen onderhoud kan uitvoeren aan de snelweg.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer wordt omgeleid via de A67 en de A73 en dat weggebruikers rekening moeten houden met extra reistijden oplopend tot een half uur. Wil je dit weekend vanuit Den Bosch in de richting van Utrecht dan moet je vanaf vrijdagavond acht uur tot zondagochtend vijf uur rekening houden met werkzaamheden tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen. De weg is daar dicht. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met omleidingsroutes.. De extra reistijd kan oplopen tot dertig minuten.