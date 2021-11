112-nieuws: trouwring met daarin de naam 'Jolanda' gevonden in Tilburg

09.15

Op de Zwartvenseweg in Tilburg, in de buurt van de spoorwegovergang, is onlangs een trouwring gevonden met daarin de naam 'Jolanda' en een trouwdatum gegraveerd. Dat meldt het politieteam Leijdal. Ben jij je ring kwijt of weet jij van wie de ring is? Neem dan contact op met het politieteam Leijdal. Digitaal Wijkagent Dion geeft de ring graag terug aan de eigenaar, eigenaresse of zijn of haar familie.