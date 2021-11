Coronanieuws: aantal ziekmeldingen flink toegenomen sinds september

09.11

Een dag voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen dreigt voor veel clubs in het amateurvoetbal een onhoudbare situatie. Dat zegt Ben van Olffen, voorzitter van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. "We dachten aan een overwinning toen we hoorden dat buitensporten voor iedereen mogelijk blijft", zegt hij. "Maar zonder coronapas mag je niet de kleedkamer in of naar het toilet. Tot wat voor toestanden gaat dit leiden?"