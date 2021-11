Coronanieuws: Roosendaal en Bergen op Zoom vieren 11-11 ondanks virusopmars

12.56

Door het oplopend aantal besmettingen en de toenemende vraag om gevaccineerd te worden, breidt GGD Brabant-Zuidoost het aantal vaccinatielocaties uit met twee nieuwe (tijdelijke) pop-up locaties voor voorlichting en vaccinatie. Eén in Helmond en één in Eindhoven.

Zowel in de wijk Leonardus in Helmond als in de wijk Doornakkers in Eindhoven is in november een pop-up locatie te vinden. Deze locaties zijn gekozen omdat deze wijken vooralsnog wat verder achterlopen qua vaccinatiegraad.

Pop-up locaties - Wijkcentrum De Toeloop in Eindhoven

Woensdag 17 november 11.00 - 19.00 uur

Woensdag 24 november 11.00 – 19.00 uur

Gezondheidscentrum Leonardus in Helmond