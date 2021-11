Jesse (5) tovert de operatiekamer van het Bravis ziekenhuis minder eng

Geen enge apparaten, slangetjes of instrumenten om je heen, maar visjes die vrolijk langs zwemmen of neushoorns die uitbundig genieten van een modderbad. Wanneer de jonge patiëntjes op de kinderafdeling van het Bravis Ziekenhuis om zich heen kijken, zouden haast vergeten waar ze zijn. En dat is ook precies de bedoeling van het ziekenhuis.

Dankzij de combinatie van beamers en lichteffecten krijgt het verblijf in het ziekenhuis iets magisch voor jonge patiëntjes. “Ze kunnen kiezen uit verschillende belevingswerelden zoals een aquarium, dierentuin of de Efteling. Kinderen gaan er helemaal in op en ze ervaren daardoor minder stress, angst of pijn”, legt kinderarts Marijke van Aken uit.

Jesse (5) kijkt verwonderd om zich heen wanneer hij met zijn toverstaf de kleuren in de operatiekamer mag veranderen. Op de wand ziet hij ook nog eens zijn kleurplaat van een schildpad tot leven komen. “Ja, die is van mij”, klinkt het enthousiast. Jesse kan zijn ogen haast niet geloven.

Vijf behandelkamers, een babyruimte en een operatiekamer in het ziekenhuis in Bergen op Zoom kunnen worden ‘omgetoverd’. Het is daarmee een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die de belevingswereld zover heeft doorgevoerd. De apparatuur is geschonken door de Stichting Tinkerbel die zich sterk maakt voor ernstig zieke kinderen van 3 tot 18 jaar oud in West-Brabant en Zeeland.

“We vinden het echt geweldig dat we dit nu hebben. Voorheen kwamen kinderen hier binnen en verschuilden zich vaak achter papa of mama. Natuurlijk stelden wij ze zo goed mogelijk op hun gemak, maar we zijn toch vreemde mensen voor de kinderen. We kunnen nu inspelen op de fantasiewereld en dat maakt alles een stuk minder eng”, legt anesthesioloog Nicky Smeulers uit.