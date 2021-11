Statiegeldflesjes kun je in Breda nu doneren in een speciale ring

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De ‘doneerring’ is een metalen ring die om afvalbakken wordt geplaatst

Rondslingerende plastic flessen zijn een doorn in het oog. Zelfs nu er ook voor de kleine flesjes statiegeld wordt gevraagd, weten veel mensen de inleverautomaten in de supermarkt niet te vinden. Als eerste stad in Nederland zet Breda nu de zogenoemde doneerringen in tegen het zwerfafval.

De ‘doneerring’ is een metalen ring die om afvalbakken wordt geplaatst. In de ring zitten gaten waarin mensen hun flesje kunnen achterlaten. Voorbijgangers die wel tijd en zin hebben, kunnen het leeggoed eruit halen en inwisselen bij een statiegeldautomaat.

"Je kunt iemand blij maken met jouw statiegeld."

Het mes snijdt aan meerdere kanten, legt Matthijs Jaspers van collectief The Happy Activist uit: “Op deze manier verdwijnen de plastic flesjes niet in de afvalbak of op straat, maar komt het in het recycleproces terecht. Bovendien kun je iemand anders blij maken met jouw statiegeld.” Want een flesje levert sinds 1 juli 15 cent op. Het idee voor de doneerring komt uit Duitsland Daar wordt het systeem al in meer dat honderd steden met succes gebruikt. Jaspers hoorde ervan en haalde de ring naar Nederland.

"De ringen zijn ook al geschikt voor blikjes."

“Een briljant idee”, vindt ook wethouder Greetje Bos. Ze zag het meteen zitten om de doneerringen in Breda op te hangen. Vrijdag werden de eerste tien ringen in de Willemstraat in Breda in gebruik genomen. Dat gebeurde langs de drukke route van het Centraal Station naar het centrum van Breda. Bos: “De ringen zijn ook al geschikt om blikjes in te zetten. Volgend jaar komt daar ook statiegeld op.” Het gaat nu nog om een proef, maar als het goed gaat lopen, denkt de wethouder eraan om meer vuilnisbakken in de stad van een doneerring te voorzien. Inmiddels hebben meer steden, waaronder Eindhoven, zich aangemeld om navolging te geven aan de Bredase primeur.

