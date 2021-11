Inwoners Dinteloord gissen erop los: na 30 jaar weer een Prins Carnaval?

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Inwoners Dinteloord speculeren erop los: Na 30 jaar weer Prins Carnaval?

Het is als een potje zonder dekseltje of een baby zonder luiertje. En dat al meer dan dertig jaar. In Dinteloord, tijdens carnaval Peeloofdurp, moeten ze het al sinds 1991 stellen zonder Prins Carnaval. In het dorp gaat een hardnekkig gerucht rond dat er een nieuwe hoogheid zou zijn gevonden. Maar bij de carnavalsvereniging houden ze de kaken stijf op elkaar.

“Het zou zo langzamerhand wel tijd worden”, lacht voorzitter Stephan Luijkx van de carnavalsvereniging en hij is niet de enige die er zo over denkt. Een kleine rondgang door het dorp levert dezelfde reacties op. “We hebben ieder jaar een mooie optocht maar nog steeds geen prins. Dat kan toch niet?”, vraagt Wilma Littooij van de slagerij zich af. Tijdens de Golfoorlog die in 1991 in het Midden-Oosten woedde, werden veel carnavalsactiviteiten afgelast. Ook in Peeloofdurp was er geen optocht. Volgens Stefan ging het daarna snel bergafwaarts met zijn geliefde feest in het dorp: “De stichting werd opgeheven en daarna gebeurde er een hele tijd niets meer.”

"Een prins of prinses, wie weet."

Ontheemde Peeloofdurpers mengden zich in het carnavalsgedruis in Steenbergen of Stampersgat. Nu een nieuw bestuur de draad weer heeft opgepakt, leeft het vastenavondfeest in Dinteloord weer op. Alleen heeft de zoektocht naar de kers op de taart heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. Want waar vind je een nieuwe prins? Zou het misschien iets zijn voor Stefan zelf? “Nee, de functies van voorzitter en prins gaan niet samen”, klinkt het resoluut uit zijn mond. En de verhalen die in Peelofdurp die ronde doen dat er een nieuwe hoogheid is gevonden? “Het zou zo maar kunnen. Een prins of een prinses, wie weet.”

