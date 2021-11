Peter Gillis over zijn nieuwe kasteel: 'Ik bid nog iedere dag'

Realityster en ondernemer Peter Gillis heeft weer iets nieuws op de kop getikt. Dit keer geen villa of vakantiepark, maar zijn eigen kasteel. Vol trots geeft hij een rondleiding door zijn nieuwe 'optrekje'.

Peter had het kasteel al een tijdje op het oog. "In 2007 had ik het al bijna gekocht, maar degene van wie ik het wilde kopen, had toen wat problemen dus hebben we het toen gelaten. Toen hij het weer wilde verkopen, kwam hij naar mij."

Niet de ridderzaal, het torentje of de grachten rond het domein vindt Peter het mooiste van zijn kasteel. Nee, dat is zijn kapel. Terwijl Peter op een van de houten bankjes zit, neemt de tevredenheid toe in zijn stem. "Dit is gewoon uniek. Dit is echt het warmste deel in het kasteel. Je voelt hier de rust. Ik bid nog ieder'n dag."

Toch is het niet alleen de rust die Peter prettig vindt aan de kapel. "Dit is een hele mooie plek om ons moeder te herdenken", zegt Peter met een lichte brok in zijn keel. "Ons moeder is nog heel belangrijk voor mij."