Nog veel onduidelijkheid over GLOW: 'We zijn er druk mee bezig'

Zo'n 24 uur voordat GLOW in Eindhoven van start gaat, is het nog niet precies duidelijk hoe het lichtkunstfestival eruit komt te zien. Er komen toegangshekken waar de honderdduizenden bezoekers bij de ingangen langs een coronacheck moeten. Maar waar die checks precies zijn, weet nog niemand. "We zijn as we speak met de planning bezig. Maar het is morgen gewoon af", laat de gemeente Eindhoven weten.

GLOW trekt jaarlijks ruim 700.000 bezoekers. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moest er snel overleg komen tussen de gemeente en de organisator van het evenement. Donderdag kwam daaruit dat het evenement in aangepaste vorm doorgaat. Met de toegangshekken en coronachecks dus.

"We zijn als een gek bezig met alles regisseren."

"Er komen lage dranghekken en evenementenhekken te staan", vertelt de woordvoerster van GLOW. Maar hoeveel het er zijn en waar ze precies komen te staan, daar wordt nog hard naar gekeken. "Wij weten ook net pas dat dit moet, dus je kunt je voorstellen dat we als een gek bezig zijn met alles regisseren. Die hekken moesten we bijvoorbeeld ook ergens vandaan zien te halen." Om de druk op het centrum te verlichten, had de organisatie eerder al bedacht om het festival dit jaar te verspreiden over vier locaties: het centrum, Strijp-S en T, het voormalige Campina-terrein en bij de TU/e. Om die laatste drie gebieden komt een hek. Bij de entree moet iedereen een QR-code en een ID-kaart of polsbandje laten zien. Voor het centrum van Eindhoven geldt dit niet. De organisator van het evenement bekijkt samen met de gemeente Eindhoven en de veiligheidsregio hoe de hekken zaterdag het beste kunnen komen te staan. "We weten in ieder geval dat het bij de TU/e vrij eenvoudig te regelen is, want daar is een beperkt aantal toegangswegen dat je kunt uitoefenen", zegt de woordvoerster van GLOW.

"Wanneer alles precies wordt opgezet, kan ik nog niet zeggen."

Bij de rest van de locaties wordt ter plekke gekeken naar wat handig is. "Het kan zijn dat er links en rechts al wat hekken staan. Maar wanneer alles precies wordt opgezet, kan ik nog niet zeggen." Het zou ook nog goed kunnen dat er tijdens het neerzetten van de hekken nog blijkt dat de entree beter op een andere plek kan staan. "De gemeente en veiligheidsdiensten bepalen ter plekke ook wat er wel en niet kan, gezien de veiligheid." Ook de gemeente Eindhoven geeft aan dat de exacte planning van het lichtkunstfestival nog duidelijk is. Maar één ding is zeker: "Morgen moet het klaar zijn, dus we zijn er druk mee bezig." GLOW in Eindhoven is een van de grootste evenementen in de regio en is van zaterdag 6 tot en met zaterdag 13 november. LEES OOK: Glow gaat door maar wel met toegangshek en coronacheck

