Glow gaat door maar wel met toegangshek en coronacheck

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven gaat door, maar wel in aangepaste vorm. Het evenement krijgt toegangshekken waar coronachecks bij de ingangen worden gedaan. Dat is de uitkomst van het overleg tussen gemeente en de organisator over de 'nieuwe' coronamaatregelen.

GLOW is van zaterdag 6 tot en met zaterdag 13 november. Het evenement trekt jaarlijks ruim 700.000 bezoekers.

Om de druk op het centrum te verlichten had de organisatie eerder al bedacht om het festival dit jaar te verspreiden over vier locaties: het centrum, Strijp-S en T, het voormalige Campina-terrein en bij de TU/e.

Toegangspoortjes

Dat was voor de nieuwe coronaregels niet genoeg. Daarom is besloten dat er een hek komt om die gebieden. Bij toegangspoortjes moeten bezoekers een QR-code in combinatie met een ID-kaart of polsbandje laten zien. Deze locaties zijn aangemerkt als doorstroomlocaties zoals dierentuinen en pretparken, waardoor het coronatoegangsbewijs noodzakelijk is.

Voor het centrum van de stad geldt een uitzondering: dat gedeelte blijft zonder poortjes toegankelijk. De lichtkunstwerken in het centrum blijven tot begin januari te zien. De organisatie roept bezoekers op om anderhalve meter afstand te houden, zoals ook het nieuwe advies luidt.

‘’Laten we goed op elkaar letten en rekening houden met een ander, dan wordt ook GLOW 2021 een fantastisch mooi lichtevenement!’’, aldus GLOW-directeur Ronald Ramakers,

In eerste instantie weinig zorgen

De nieuwe coronamaatregelen gaan voor de organisatie van GLOW in op een vervelend moment: tegelijk met de start van het meerdaagse festival.

In eerste instantie maakte de organisatie zich weinig zorgen. ''We verwachten geen nadelige gevolgen. We hebben hier in januari al op geanticipeerd. De verplichte looproute is helemaal losgelaten. Daarentegen hebben we de kunstwerken verspreid over de hele stad'', aldus een woordvoerder.

Ook dacht GLOW dat het evenement niet zou worden gezien als standaard doorstroomlocatie zoals pretparken en dierentuinen. Dat blijkt nu toch anders te zijn.

770.000 bezoekers

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven is een van de grootste evenementen in de regio. Vorig jaar kon er geen groots evenement worden georganiseerd vanwege de coronamaatregelen.

Het jaar daarvoor trok het gratis evenement 770.000 toeschouwers.

