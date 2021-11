Lichtfestival GLOW niet bang voor nieuwe coronamaatregelen

De nieuwe coronamaatregelen die dinsdag officieel worden aangekondigd, gaan geen grote consequenties hebben voor GLOW. Dat verwacht de organisatie van het lichtkunstfestival in Eindhoven, dat zaterdag weer begint. GLOW is met jaarlijks ruim 700.000 bezoekers een van de grotere evenementen.

Maandag lekte uit dat het coronatoegangsbewijs hoogstwaarschijnlijk op meer plekken verplicht wordt en dat de mondkapjesplicht terugkeert. Die maatregelen zou het demissionaire kabinet volgens ingewijden tijdens de geplande persconferentie dinsdagavond bekendmaken.

Weinig zorgen

De coronapas zou vanaf vrijdag ook verplicht worden in onder meer sportscholen, zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea. Maar GLOW ziet zichzelf niet als doorstroomlocatie.

Bij het lichtfestival maken ze zich vooralsnog dan ook weinig zorgen. ''We verwachten geen nadelige gevolgen. We hebben hier in januari al op geanticipeerd. De verplichte looproute is helemaal losgelaten. Daarentegen hebben we de kunstwerken verspreid over de hele stad'', aldus een woordvoerder.

Organisatie komt toch bijeen

Het evenement is dit jaar voor het eerst verdeeld over vijf verschillende plekken in Eindhoven: in het centrum, Strijp-S en T, het voormalige Campina-terrein en bij de TU/e. ''Daardoor zijn de bezoekers beter verspreid. Daarnaast is GLOW ook voornamelijk in de buitenlucht. Er is geen paniek, maar we gaan uiteraard wel de persconferentie dinsdag goed volgen.''

De organisatie gaat er vooralsnog niet vanuit dat het evenement gezien wordt als doorstroomlocatie, zoals dierentuinen en pretparken. Dat zou namelijk betekenen dat een geldige qr-code noodzakelijk zou zijn. Helemaal zeker van hun zaak zijn ze bij GLOW kennelijk niet. Dinsdagmiddag komt de organisatie samen om de mogelijke gevolgen te bespreken.

770.000 bezoekers

Eerder kon de Marathon van Eindhoven in het centrum 'gewoon' doorgaan. Dat evenement trok op een dag 25.000 deelnemers, plus nog een flink aantal toeschouwers.

Lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven is van 6 tot en met 13 november. Het evenement is jaarlijks goed voor honderdduizenden bezoekers. Vorig jaar kon er geen groots evenement worden georganiseerd vanwege de coronamaatregelen. Het jaar daarvoor trok het gratis evenement 770.000 toeschouwers.

