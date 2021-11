Mondkapjes terug en QR-code op meer plekken: dit zijn de nieuwe maatregelen

De mondkapjesplicht keert gedeeltelijk terug en vanaf aanstaande zaterdag moeten we op meer plekken het coronatoegangsbewijs laten zien. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Het coronabeleid wordt weer een stuk strenger in Nederland. Nadat we een maand geleden afscheid namen van de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht, worden de regels weer aangescherpt. Dit gaat er per zaterdag 6 november veranderen:

Het coronatoegangsbewijs is op meer plekken nodig om binnen te komen,

Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes, zoals winkels en gemeentehuizen,

Het advies is om anderhalve meter afstand te houden,

Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt,

Het advies is om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

QR-code

Iedereen moet vanaf zaterdag een QR-code laten zien om binnen te komen bij zwembaden, sportclubs, pretparken en terrassen. Nu heb je alleen nog een QR-code nodig om binnen te komen in restaurants, theaters, bioscopen en stadions. Kort gezegd: alleen in de culturele sector. Dat gaat dus veranderen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor activiteiten voor kinderen. Voor bijvoorbeeld kampen en de sinterklaasintocht.

Mondkapjesplicht

Ook de mondkapjesplicht keert gedeeltelijk terug. Het mondkapje hoef je nu enkel nog in het openbaar vervoer, in het vliegtuig en op delen van het vliegveld te dragen. Vanaf zaterdag moet je ook een mondkapje op in de openbare binnenruimtes en bij contactberoepen. Denk aan het gemeentehuis, de supermarkt, winkels en het station maar dus ook de kapper en een massagesalon. De uitzondering geldt voor de sekswerkers.

Thuiswerken

Terwijl de meeste mensen weer (meer) op kantoor zijn gaan werken, scherpt premier Rutte het thuiswerkadvies toch weer aan. Het demissionaire kabinet wil dat mensen de helft van de tijd gaan thuiswerken. Tegelijk wil de premier hiermee ook de drukte op de weg en in het openbaar vervoer verminderen. ''Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits'', zei hij tijdens de persconferentie.

Anderhalvemeter

Tot slot de anderhalvemeter afstand. Die regel werd een maand geleden ingetrokken en keert nu dus als dringend advies terug.

Met het oplopend aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames komen de nieuwe maatregelen niet als een verrassing. Ook vanuit de zorg kwam een dringende oproep om nieuwe maatregelen.

Volg alle corona-ontwikkelingen in Brabant in ons liveblog.

Kijk hier naar een samenvatting van de persconferentie: