Ic-verpleegkundige Rowan: 'Nieuwe maatregelen zijn cruciaal'

Intensive care-verpleegkundige Rowan Marijnissen met ic-student Ralf (foto: Omroep Brabant). vergroot

Onvoldoende pauzes, meer patiënten verzorgen dan verantwoord is, nauwelijks studenten in opleiding en niet genoeg tijd om een patiënt uit bed te halen: het is de situatie op de intensive cares. Ic-verpleegkundige en voorzitter van de beroepsvereniging Rowan Marijnissen werkt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en zit met de handen in het haar. Veel vertrouwen in de persconferentie aanstaande dinsdag heeft ze dan ook niet. "Als het aantal patiënten op de ic’s niet gaat dalen is de situatie daarna niet te overzien."

Madhavi Raaijmakers & Imke van de Laar Geschreven door

Al 1,5 jaar lopen Rowan en haar collega’s op hun tandvlees. Het grootste probleem is het tekort aan personeel. Er zijn ic-verpleegkundigen die vanwege de hoge werkdruk stoppen of in de ziektewet belanden. Maar ook is sinds de komst van het coronavirus het aantal verpleegkundigen die de ic-opleiding willen volgen gedaald. Door al die tekorten kunnen de verpleegkundigen de patiënten niet de zorg geven die ze verdienen. ‘’Volgens de kwaliteitsnormen mag je als verpleger één tot anderhalve patiënt verzorgen", vertelt Rowan. "Sinds de komst van het coronavirus zien we dat één iemand soms wel drie patiënten onder zijn hoede heeft. Dat is gewoon echt te veel." Patiënten op de ic zijn vaak ernstig ziek en hebben hele intensieve zorg nodig. Ogenschijnlijk kleine dingen zijn die volgens Rowan erg belangrijk. "Een patiënt ’s ochtends uit bed halen en mobiliseren bijvoorbeeld. Dan zeggen mensen wel eens: het maakt toch niet uit als iemand een keer niet uit bed wordt gehaald. Maar nee, dat is heel belangrijk voor het herstel."

''Ik ben bang dat de maatregelen niet genoeg zijn om het aantal besmettingen te doen dalen.''

Dinsdagavond geven president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie waarin ze komen met nieuwe maatregelen. Dat is cruciaal volgens Rowan. Volgens haar moet de 1,5-meterregel terugkomen, weer een maximum aan de groepsgrootte komen en een mondkapjesplicht. Maar of het kabinet ook overgaat tot deze maatregelen is nog maar de vraag. ‘’Ik ben toch bang dat hun maatregelen niet genoeg zijn om het aantal besmettingen te doen dalen.’’ LEES OOK: Verpleegkundige Arjan over ongevaccineerden op de ic: 'Ik oordeel niet' Brandbrief Brabantse intensive cares: 'Van stabilisatie geen sprake'

