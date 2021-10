Verpleegkundige Arjan over ongevaccineerden op de ic: 'Ik oordeel niet'

Met een stijgend aantal coronapatiënten op de intensive cares blijft het keihard werken voor mensen uit de zorg. Dat geldt ook voor ic-verpleegkundige Arjan van den Broek van het Amphia Ziekenhuis. Hij ziet dagelijks hoe de vaak ongevaccineerde patiënten vechten voor hun leven. "Dat had niet gehoeven."

Soms zorgt de overtuiging van de familie ook voor onenigheid. "De mensen geloven niet altijd in de medische wetenschap en onze technieken. Zij zijn meer van de alternatieve geneeswijzen. Ze willen dan liever dat ik vitaminen geef in plaats van medicijnen."

Sinds het coronavirus zijn intrede deed in Brabant, heeft Arjan het een stuk drukker. "Als ik zou willen, kan ik iedere dag werken. Ik draai nu sowieso meer diensten, maar dat is allemaal vrijwillig. Wel merk je de frustratie bij sommige collega's. De lontjes zijn gewoon korter."

Arjen doet als verpleegkundige gewoon zijn werk, los van de overtuiging van zijn patiënten. "Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Natuurlijk, in je hart vind je er iets van, maar dat blijft op de achtergrond. Ik vind het alleen zonde dat ziekenhuisopname voor veel mensen niet nodig had hoeven zijn."

In het vooruitzicht ligt naast oplopende besmettingen ook een griepgolf op de loer. "Als dat gaat gebeuren wordt het heel zwaar en zullen er weer echt collega's gaan uitvallen."

Maar ondanks de hoge werkdruk blijft Arjan het gewoon zien als zijn werk. "Soms moet ik op mijn tanden bijten, maar dat hoort erbij. We helpen alle mensen die in het ziekenhuis belanden. Ook alcoholisten of kettingrokers. Met evenveel inzet help ik die, ook als ze niet gevaccineerd zijn."