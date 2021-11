Alternatieve Elluf Elluf in Breda wordt binnen gehouden

Een confettifeestje (foto: Karin Kamp). vergroot

Stichting Kielegat heeft een alternatief bedacht voor Elluf Elluf, dat dit jaar niet in zijn huidige vorm kan doorgaan. De aftrap van carnaval in Breda zou 11 november eigenlijk op de Grote Markt zijn, maar is nu verplaatst naar de Holy Moly Club. Dat laat de organisatie vrijdag weten.

Stichting Kielegat zette woensdag een streep door het buitenprogramma van de Elfde van de Elfde. De aangescherpte coronamaatregelen gooiden roet in het eten. De stichting liet direct al weten een alternatief te bedenken. In de Holy Moly Club zijn volgende week zeshonderd carnavalsvierders welkom.

"We zijn enorm blij dat dit feest gewoon door kan gaan."

"Het is mooi om te zien wat de veerkracht en flexibiliteit van onze vrijwilligers is", zegt Lucien Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat. "Na het gesprek met de gemeente is de commissie Elluf-Elluf, na een eerste teleurstelling, direct aan de slag gegaan met nieuwe mogelijkheden. We zijn dan ook enorm blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden en dat dit feest gewoon door kan gaan." De aftrap start om twee uur 's middags in de club aan het Kerkplein. Om binnen te komen, heb je een toegangsbewijs en een geldige QR-code nodig. Verder blijft het programma, zoals het gepland stond op de Grote Markt, vrijwel hetzelfde. Zo zijn er optredens van Peter Selie, Party Captains en Schorre Chef & MC Vals. LEES OOK: Streep door Elluf Elluf op de Grote Markt in Breda, alternatief in de maak

