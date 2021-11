Martjan slaapt in wat hij 'het mooiste provinciehuis van het land' vindt

Het bed dat op Martjan staat te wachten in het provinciehuis. vergroot

Martjan Kuit noemt zichzelf 'gebouwenfan'. Toen hij ooit zei dat het hem leuk leek om in een provinciehuis te slapen, kon hij niet vermoeden dat het zijn favoriete provinciehuis werd (dat van Brabant natuurlijk). Zelf komt hij uit Zwolle en het provinciehuis van Overijssel vindt hij ook best mooi. "Maar dat kan niet in de schaduw staan van dat van jullie."

Fieke Nobel Geschreven door

Waar menigeen gruwelt van de betonnen kolos vlakbij de A2, ziet Martjan iets heel anders. "Het lijkt wel het hoofdkantoor van een bad guy uit een James Bond-film. Ik vind het een fantastisch gebouw. De meeste mensen denken: wat is dit voor iets gruwelijks? Maar als je langer kijkt denk je: dit is wel een statement."

"Dat zal mooi zijn morgenvroeg als de zon opkomt."

Het statement dat erbij hoort is volgens Martjan: hallo, ik sta hier, je kan niet om mij heen. "Dat vind ik leuker dan een gebouw waar je langs loopt en dat je denkt: je had er ook niet kunnen staan." Helemaal bovenin de toren is een bed voor Martjan neergezet, op de 23e verdieping. "Dat zal mooi zijn morgenvroeg als de zon opkomt." Wie benieuwd is hoe slapen op deze bijzondere plek Martjan vergaat, hij zal er zaterdagochtend over vertellen in het radioprogramma Weekend! LEES OOK: Veel mensen vinden het provinciehuis lelijk, maar Cees Meijs wil dat het een rijksmonument wordt

Martjan vertelt over zijn avontuur in Brabant Vandaag. vergroot

