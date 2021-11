Al 17 meldingen van mogelijke drugscriminaliteit in havens zoals Moerdijk

Een speciale actie tegen drugscriminaliteit in de zeehavens van Zeeland en West-Brabant heeft al 17 meldingen bij de politie opgeleverd. De mensen deden dit via de internetsite Meld Misdaad Anoniem, zegt directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk.

Medewerkers van de havens zijn regelmatig getuige van verdachte activiteiten. Bovendien worden ze door criminelen ook benaderd voor 'hulp' in ruil voor geld. Om ervoor te zorgen dat dit stopt begonnen de havens van Moerdijk, Vlissingen, Borsele en Terneuzen vorige maand een speciale actie.

Ook in de enige zeehaven van Brabant - Moerdijk - kunnen ze meepraten over drugscriminaliteit. Zo werd er drie jaar geleden nog voor 30 miljoen euro aan verdovende middelen gevonden in een partij bananen die werden geleverd aan het distributiecentrum van supermarktketen Lidl op Moerdijk. Maar hoeveel partijen drugs glipten er wel door de vingers van douane en politie?

Directeur Ferdinand van den Oever zoekt het niet zozeer bij de bedrijven, maar eerder bij kwetsbare werknemers. Mensen die door privéproblemen in geldnood zitten en daardoor makkelijk doelwit zijn voor criminelen.

"30.000 euro om een zeecontainer even op een andere plek te zetten is dan ineens heel aanlokkelijk. Maar daarna zit je in een fuik. In de val van criminelen die je blijven benaderen en dreigen met geweld als je niet meewerkt", aldus Van den Oever.

De campagne met filmpjes en ervaringsverhalen is is daarom ook speciaal gericht op havenarbeiders, in de hoop dat zij misstanden en verdachte situaties melden. En dit is drie weken na de start niet zonder resultaat. Inmiddels hebben zeventien mensen zich gemeld bij de site Meld Misdaad Anoniem.