Jongen (8) gewond na aanrijding langs de A16, scooterrijder gevlucht

1/1 Een jongen (8) is aangereden langs de A16 bij Moerdijk

Een jongen (8) is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding langs de A16 in de buurt van Moerdijk. De bestuurder van de scooter die het kind aanreed, ging er na het ongeluk vandoor.

De jongen uit Tilburg stond met zijn familie op het fietspad te wachten. Ze hadden pech gekregen op de A16 en de auto langs de kant van de weg gezet. Aan de andere kant van de vangrail, op het fietspad, wachtten ze op pechhulp.

Traumahelikopter niet geland

Op dat fietspad werd de jongen aangereden door een donkere scooter, zo meldt de politie. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar die hoefde uiteindelijk niet te landen.

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is onduidelijk.

Zoektocht

De bestuurder van de scooter is niet gestopt, maar de polder ingevlucht. Er wordt naar de bestuurder van de scooter gezocht.