Slecht NAC gaat voor gaas tegen hekkensluiter FC Dordrecht

NAC heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht met 2-1 verloren. Hoewel de nederlaag terecht was, stond er vijf minuten voor tijd nog 1-1 op het scorebord. Een doelpunt via de kluts betekende uiteindelijk toch de volle winst voor de thuisploeg.

Voor NAC was het op de Dordste Krommedijk zaak om de stijgende lijn van de laatste tijd vast te houden. Vorige week zaterdag maakte de ploeg van coach Edwin de Graaf een flinke sprong op de ranglijst van de veertiende naar de negende plek. Een plaats die recht geeft op de nacompetitie, maar wat nog altijd ver beneden de wens en stand is van de Bredanaars. FC Dordrecht, 20e in de eerste divisie, zou theoretisch geen al te groot obstakel moeten voor succes.

NAC flink in het nauw in eerste helft

NAC kwam enthousiast uit de startblokken en zette hoog druk. Maar behalve een goede kans voor Jarchinio Antonia leverde dat het eerste kwartier niet heel veel op. Antonia, die als basisspeler begon, was op rechts met zijn snelheid een plaag voor de Dordtenaren. Hij kwam met regelmaat langs zijn tegenstander, maar de eindpass was niet goed.

Maar naarmate de eerste helft vorderde moest NAC verdedigend steeds meer aan de bak. De ploeg raakte het initiatief kwijt en werd op een gegeven moment zelfs aan alle kanten voorbij gelopen. Nikolas Agrafiotis had dan ook moeten scoren voor de thuisploeg.

Wereldredding Nick Olij

In de 27e minuut kon de Servische Griek vrij inkoppen, maar deed dat echter recht in de handen van NAC-doelman Nick Olij. De keeper was een minuut later alweer goud waard voor NAC met een wereldredding. Hij tikte een knap schot (randje zestien) van diezelfde Agrafiotis katachtig uit de kruising.

Klap in het gezicht, vlam in de pan

NAC zat in het nauw, maar had de mazzel dat FC Dordrecht faalde in de afwerking. Intussen liepen de gemoederen ook nog eens hoog op nadat NAC'er Kaj de Rooij een klap in het gezicht kreeg van tegenstander Anouar El Azzouzi. Ploeggenoot Thom Haye ging verhaal halen en dat leidde tot het nodige duw- en trekwerk. Niet heel spannend, maar wel een gele kaarten op voor El Azzouzi en Haye.