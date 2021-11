FC Eindhoven veegt Jong Utrecht van de mat, alle Brabantse ploegen in actie

FC Eindhoven heeft vrijdagavond met overtuigende cijfers gewonnen van Jong Utrecht: het werd 6-0 voor de Eindhovenaren. Ook alle andere Brabantse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie kwamen vrijdagavond in actie.

Al in de achtste minuut scoorden de Eindhovenaren voor het eerst op bezoek bij Utrecht, door een doelpunt van Mawouna Amevor. Na een kwartier was het Jort van der Sande die de score verdubbelde. Brian De Keersmaecker en nog een keer van der Sande zorgden ervoor dat de Eindhovenaren een comfortabele 4-0 voorsprong hadden op slag van rust.

Na rust maakte Jasper Dahlhaus de 5-0 en daarna schoot Valentino Vermeulen het zesde doelpunt van de avond erin.

Helmond Sport- Roda JC

Helmond Sport ging hard onderuit tegen Roda JC. In de eerste helft kwamen de Helmonders met 2-0 achter te staan, door doelpunten van Richard Hensen en Xian Emmers. Vlak na rust maakte Bryan Limbombe het af door de ploeg uit Kerkrade op een 3-0 voorsprong te zetten. Dat was ook de eindstand van de wedstrijd.

FC Den Bosch - De Graafschap

FC Den Bosch kwam in actie tegen De Graafschap en wist hun wedstrijd met 2-1 te winnen. De score werd geopend door de superboeren, Jeffry Fortes kreeg die treffer op zijn naam. Maar enkele minuten later maakte Roy Kuijpers de gelijkmaker voor de Bosschenaren. In de tweede helft was het Soutan Ahannach die het winnende doelpunt maakte.

FC Dordrecht - NAC

NAC dolf het onderspit tegen FC Dordrecht vrijdagavond. De Dordtenaren wonnen met 2-1. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Dordrecht maakte de eerste, toen Nikolas Agrafiotis de bal binnen schoot. Yassine Azzagari maakte nog een gelijkmaker voor NAC. Maar het was opnieuw Agrafiotis die de winst voor de ploeg uit Dordrecht verzekerde.

Jong PSV - Top OSS

De Brabantse derby Jong PSV tegen Top Oss eindigde in een gelijkspel: het werd 2-2. Jenson Seelt opende met een eigen doelpunt de score aan de kant van Oss. Mathijs Tielemans trok het in de tweede helft weer recht door de gelijkmaker binnen te schieten. De Eindhovense ploeg kwam vervolgens nog op voorsprong door een doelpunt van Johan Bakayoko. In de laatste minuten van de wedstrijd kwam Oss toch weer op gelijke hoogte door een doelpunt van Rick Stuy den Herik.



