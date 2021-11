Kan de Elfde van de Elfde wel doorgaan? Dit vinden de deskundigen

Bart Berden in het ETZ (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het demissionaire kabinet houdt vrijdag weer een persconferentie waarin waarschijnlijk nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd. Een dag eerder wordt op de Elfde van de Elfde de start van carnaval gevierd. Dat vindt niet iedereen een goed idee.

Bart Berden is de directeur van het ETZ in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg in Brabant. "Laten we vaststellen dat het aantal besmettingen niet alleen heel hoog is, maar dat ook de zorg bijzonder belast wordt. De ziekenhuizen stromen snel vol en dat is een verschrikkelijk probleem. Extra patiënten kunnen we echt niet gebruiken en alles wat helpt om het aantal besmettingen terug te dringen, is welkom."

"Het is vervelend als ziekenhuisbestuurders gaan zeggen wat het openbaar bestuur moet doen."

Maar om daar de conclusie aan te verbinden dat de elfde van de elfde moet worden afgelast, dat vindt hij niet aan hem. "Ik vind dat we elkaar niet voor de voeten moeten lopen. Het is vervelend als ziekenhuisbestuurders gaan zeggen wat het openbaar bestuur moet doen. Omdat het hún verantwoordelijkheid is." En zo simpel als gewoon maar afgelasten, ligt het ook niet, vindt Berden. "Het is te eenvoudig om te zeggen: kap maar met dat 11-11. Want er zijn ook zoveel andere evenementen. Er moest steeds worden gekeken naar wat verstandig is, wat haalbaar is en wat wenselijk is. Het is geen zwart-wit verhaal maar een genuanceerd verhaal en daarover zijn we in goed overleg met elkaar."

"Veiligheid voorop. Laten we het op veilig spelen."

Viroloog Ab Osterhaus is wat dat betreft een stuk stelliger. Hij vindt het niet verstandig om 11-11 gewoon door te laten gaan. "We hebben gezien dat er in het verleden veel problemen zijn geweest met carnaval. Als je dat door wil laten gaan, moet je heel veel extra maatregelen treffen." Wat hem betreft dus beter van niet. "Veiligheid voorop. Laten we het op veilig spelen", zegt de viroloog. "Ik denk dat het goed is om het voor dit jaar uit te stellen." Zelfs vanuit de carnavalshoek wordt die mening nu gehoord. Zo zei Willem van Schijndel van de Deurzakkers tegen Radio 1: "Het is vervelend en jammer, maar ik vind dat je één lijn moet trekken. Dat is het eerlijkst. Want waarom wel elfde van de elfde in Brabant en niet in Limburg?" Ook Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie is een beetje bezorgd. "Wat als er straks extra besmettingen bijkomen door de festiviteiten op 11-11? Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de komende carnaval." Daarnaast is het volgens hem de vraag of je het moet willen, feestvieren in deze tijd: "Ook al mag het gecontroleerd en volgens de regels plaatselijk doorgaan, er zit ook een morele kant aan. Kan het wel, terwijl de cijfers weer oplopen?"

"De maatregelen waar vorige week mee is begonnen, zijn mager te noemen."

Een mening die in de koffiekamers van de ziekenhuizen misschien wel wordt gedeeld. Bart Berden: "Ik denk dat de collega's hetzelfde zeggen als ik: alles wat helpt is wat ons betreft wenselijk. Omdat het momenteel écht zorgwekkend is, misschien wel zorgwekkender dan in de eerste crisis. Maar dat is wat anders dan zeggen: leg het land weer plat. Want daar zitten ook grote nadelen aan. Die afweging is bijzonder lastig. En die moeten we niet maken in de koffiekamer van het ziekenhuis." Berden gaat er wel van uit dat de dag ná 11-11 weer strengere maatregelen zullen worden aangekondigd tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. "De maatregelen waar vorige week mee is begonnen, zijn erg mager te noemen. Om die reden zal snel worden opgeschaald", verwacht hij.

