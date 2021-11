Jongen (15) bedreigd met vuurwapen en beroofd van fiets

Een 15-jarige jongen is vrijdagmiddag in Tilburg bedreigd met een wapen en van zijn fiets beroofd door een groepje jongens. Dit gebeurde rond halfzes op de Stevenzandsestraat, maakte de politie zaterdagochtend bekend.

Het slachtoffer ging de jongen die er na de bedreiging met zijn fiets vandoor ging achterna. Toen hij probeerde de fiets terug te pakken, werd hij met een step tegen zijn voorhoofd geslagen.

Het slachtoffer belde na de beroving de politie. Omdat hij de 15-jarige jongen die hem bedreigde kent, kon hij agenten wijzen waar de verdachte woont. Bij die jongen vonden agenten het wapen. Dit bleek een speelgoedwapen. De gestolen fiets is nog niet gevonden.

'Enorm risico'

Volgens de politie nam de 15-jarige jongen die met het nepwapen dreigde een enorm risico. "De politie gaat er bij het behandelen van een dergelijke melding altijd vanuit dat het om een echt wapen gaat en neemt daarbij geen risico. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden waarbij agenten misschien zelfs moeten schieten."

Het op straat rondlopen met een nepwapen dat geschikt is om iemand mee te bedreigen, is een misdrijf. "Je kunt tot wel negen maanden gevangenisstraf krijgen of een geldboete tot 20.500 euro. Als je met een CE-goedgekeurd speelgoedwapen een dreigende situatie veroorzaakt, kun je een geldboete krijgen die kan oplopen tot 8200 euro."