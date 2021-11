Mondkapje is terug, maar veel mensen zijn nog onwennig: 'Oeps, vergeten'

Wachten op privacy instellingen... Op het terras moet nu ook een QR-code getoond worden (foto: Omroep Brabant) In de winkel is het dragen van een mondkapje weer verplicht (foto:Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/3 De mondkapjes bepalen weer het straatbeeld in Breda centrum

Het merendeel van het winkelend publiek in Breda draagt een mondkapje, zo is de eerste indruk zaterdag in het centrum van Breda. Na een periode van ruim vijf weken versoepeling zijn vandaag de eerste beperkende maatregelen weer terug om zo het aantal ziekenhuisopnames door COVID 19 in te dammen. Niet meer alleen in het openbaar vervoer, ook in winkels en openbare ruimten is een mondkapje verplicht. Op het terras moet nu ook een geldige QR-code getoond worden.

Niet in alle winkels wordt even actief gecontroleerd. Op de terrassen zijn de eerste gasten op hun QR-code gecontroleerd. De terraszitters zeggen geen moeite te hebben met de controle. Van de mensen die geen mondkapje dragen in de winkel zeggen de meesten dat ze het vergeten zijn. "Oh ja, het zit nog niet in mijn systeem", reageert de één. Een ander heeft een ander excuus: "Ik was net iets aan het passen en toen heb ik mijn mondkapje afgedaan." Een enkeling heeft principiële bezwaren: 'Ik zie het nut niet van het dragen van een mondkapje." Willem de Laat van het Bredase ondernemersfonds zegt dat de winkeliers niet blij zijn.." In de krant las is Albert Heijn en Blokker niet op te treden tegen klanten zonder mondkapje. Ik weet niet hoe het in Breda is maar vaak volgen dit soort ketens het beleid van het hoofdkantoor ." Onder de winkeliers heerst onvrede over de verplichte mondkapjes, geeft De Laat aan. "De één zegt zuchtend het moet dan maar, de ander is echt boos. Ze zijn bang dat veel mensen thuisblijven en achter hun computer gaan winkelen. Daarnaast heb ik de indruk dat het draagvlak voor mondkapjes bij zowel klanten als ondernemers is afgenomen."

"Dit is niet de oplossing om het virus in te dammen"

In de Bredase horeca zijn ze niet alleen bang dat er minder bezoekers komen, de uitbreiding van controle naar terrasbezoekers voelt als een extra taak. Johan de Vos van Boerke Verschuren vindt het meer dan vervelend. "De horeca moet extra gaan controleren, terwijl in de kroeg en op het terras juist weinig besmettingen plaatsvinden, zeker in de buitenlucht. Bovendien voelen wij ons gedwongen om mensen buiten te sluiten. Dit is niet de oplossing om verspreiding van het virus in te dammen." Toen de horeca nog gesloten was, pleitte De Vos nog voor controle in de horeca, als ze maar open konden. "De meeste besmettingen vinden thuis plaats en op het werk, niet in de horeca. En eerlijk gezegd zit ik liever naast iemand die net getest is en niet besmet dan naast een gevaccineerde die mogelijk wel besmet is. Dat maakt deze hele controle toch een beetje schijnveilig. En zuur vind ik ook dat een paar weken geleden een motie is aangenomen dat er nooit op het terras om een QR-code gevraagd zou worden en kijk nu eens. Wat zijn beloftes van de politiek nog waard?"

"Het moet, het is niet anders"

Over het algemeen wordt de verplichting tot het dragen van een mondkapje in winkels en controle op QR-codes goed opgevolgd onder het motto 'het is niet anders'. Een enkeling zegt zelfs blij te zijn dat het verplicht is. "De oplopende ziekenhuiscijfers vragen gewoon om maatregelen." Aan de andere kant zijn er principiële weigeraars: 'We moeten maar leren leven met COVID-19 zonder onze vrijheden in te leveren."

