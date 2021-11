Chaos bij coronacheck sportclubs: 'We hebben niet genoeg vrijwilligers'

De coronacheck van sporters en hun aanhang verloopt op de eerste dag waarop de maatregelen zijn verscherpt 'moeizaam en lastig'. Dat zegt Marielle Klein Geltink van volleybalvereniging Spirit in Rosmalen. "Het probleem is dat vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig zijn zoals coaches en trainers geen coronabewijs hoeven te tonen."

Eén van de beheerders van het sportzalensportcomplex De Hazelaar in Rosmalen vat het probleem ironisch samen: "Als er hier werkelijk zoveel trainers en vrijwilligers rondlopen als nu wordt beweerd, is het vrijwilligerstekort opgelost. Iedereen is ineens trainer."

Voor buitensportactiviteiten zijn de maatregelen overzichtelijker. Daar hoeft geen QR-code getoond te worden bij de ingang. Maar, zodra een team of sporter boven de 18 jaar met de trainer de kantine ingaat, moet er wel bewijs getoond worden. Die kantine of het terras valt onder horeca. Ook voor de kleedkamers voor buitensporters geldt dat iedereen, ouder dan 18 jaar, een QR-test moet tonen.

Voor de trainer, coach, de scheidsrechter en vrijwilliger achter de bar of in de keuken, geldt dit niet. Een ouder die een sporter met een beperking begeleid hoeft ook geen coronacheck te laten zien. "Nooit eerder zag ik zoveel begeleiders, trainers en coaches hier rondlopen", zegt Marielle van de volleybalvereniging.

Ondanks dat het voor buitensportclubs overzichtelijker lijkt om aan de maatregelen te voldoen, hebben ze het bij amateur voetbalclub OJC in Rosmalen nog niet op orde. Volgens voorzitter Piet van de Plas leveren vooral de kleedkamers nog problemen op en wordt er nog even niet gecontroleerd. "Wij hebben zes ingangen voor de verschillende kleedkamers. Wij hebben in die paar dagen nog niet zes vrijwilligers kunnen regelen die daar controleren op de toegang," zegt de voorzitter. "Maar het komt goed."

OJC is een van de grotere clubs in Brabant. Er komen gemiddeld 1000 tot 1500 bezoekers per dag in een weekend. De vrijwilligers controleren op QR-codes. "Dat is geen enkel probleem" zegt de voorzitter terwijl hij bij de keuken staat. "Mensen trekken hun telefoon al zodra ze binnenkomen. Niemand doet moeilijk."