Gewonde bij steekpartij in de Brouwerijstraat in Oudenbosch

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

In een huis in de Brouwerijstraat in Oudenbosch heeft zaterdagavond rond halfnegen een steekpartij plaatsgevonden. Volgens de politie is er een man gewond geraakt. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er is nog niemand aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar een voortvluchtige verdachte. Agenten krijgen daarbij de hulp van een politiehelikopter. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.

