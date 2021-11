Na grote deceptie is interlandbreak geen straf voor Willem II: 'Tijd nodig'

Frustratie en ongeloof bij Willem II-verdediger Emil Bergström (foto: ANP). vergroot

Eind september won Willem II van PSV, het zonnetje scheen en op de tribunes werd lachend en uit volle borst 'ik ga zwemmen in Bacardi Lemon' gezongen. Veel groter kon het contrast met zaterdagavond niet zijn. Een striemend fluitconcert was er te horen na het duel met Sparta, terwijl de supporters zich door de kou en regen richting de uitgang van het stadion baanden. Het loopt op dit moment niet bij Willem II en de oplossing om de zon figuurlijk weer te laten schijnen lijkt nog niet voorhanden.

In oktober werd er geen wedstrijd gewonnen door Willem II, toch stond de ploeg nog zesde. Nu nummer zeventien Sparta dat op bezoek kwam in Tilburg werd er gerekend op weer eens een zege. "Als je dan de wedstrijd ziet, ben ik natuurlijk teleurgesteld. We moeten echt beter”, zei Emil Bergström na de 3-0 nederlaag. Trainer Fred Grim kon niet anders dan zich aansluiten bij die woorden. “Dit is een deceptie. Vorige week hebben we goed voetbal gespeeld, ondanks dat we vijf goals tegen kregen. We hebben deze week goed getraind, hadden een prima plan. Als je dan de eerste treffer tegen krijgt en zo ver wegzakt, dan doen we het niet goed met z’n allen.” Bergström geeft aan dat het tijdens trainingen wel loopt. “Als je dan binnen de lijnen staat, voor onze eigen fans, moet je energie krijgen. Dan moeten we laten zien waarom ze een ticket kopen, waarom ze naar ons komen kijken. Daar ben ik vooral teleurgesteld in vandaag, dat dit niet is gelukt. Het moet echt beter.”

"Als ik fan was zou ik ook teleurgesteld zijn."

Dat de fans de Willem II-spelers ‘trakteerden’ op een fluitconcert na afloop van de voetbalwedstrijd snapt de Zweedse verdediger heel goed. “Natuurlijk begrijp ik de fans. Als ik fan was zou ik ook teleurgesteld zijn." Voor Grim en zijn assistenten is het nu zaak de ploeg weer terug op niveau te krijgen. Al moet hij eerst het echte probleem nog zien te vinden. “Vertrouwen? Dat geven we hen volop. Aan de instelling ligt het ook niet. Ik kan hen niet verwijten dat ze niet hard werken. Ze proberen heel veel meters te maken, proberen de wedstrijd ook te winnen…”

"Eigenlijk wil je dit zo snel mogelijk wegpoetsen, maar denk dat we nu even tijd nodig hebben."

Wat dat betreft komt de interlandbreak Grim op dit moment wel goed uit. "Ja, dat vind ik wel. Eigenlijk wil je dit zo snel mogelijk wegpoetsen. Maar ik denk dat we wel even tijd nodig hebben. Tijd om terug naar de basis te gaan, naar vastigheid. En uiteindelijk ook weer naar vertrouwen toe, dat is belangrijk.” Die basis noemt Bergström ook meerdere keren. Zorgen maakt de van FC Utrecht gehuurde verdediger zich niet na deze nieuwe nederlaag. “Het is een lang voetbalseizoen, we moeten gewoon ons ding blijven doen. Soms zit het in kleine details. Een simpele pass, een crossbal, een duel winnen. Het moet beter, alles. We moeten terug naar de basis. Want als de basis er niet is, kun je niets bereiken. Dat zie je vandaag, we hebben geen enkele kans gecreëerd.”

Het woord vertrouwen valt veelvuldig in de mixed zone, terwijl het op het veld vooral leek te ontbreken bij de spelers. “Dat vind ik wel opmerkelijk”, zegt Grim eerlijk. “Je staat niet met één punt onderaan, je hebt achttien punten. Dan kun je die wedstrijden veel vrijer spelen." "Fouten maken mag ook gewoon. Alleen het zit vaak in de bovenkamer. Het is aan ons als technische staf om dit eruit te krijgen. We zitten in een leerfase. We willen beter worden. Dan moet je ook durven, initiatief nemen, de schroom van je afgooien. Dat moet beter”, sluit de oefenmeester af. LEES OOK: Willem II zakt ver door de ondergrens en verliest thuis van Sparta

