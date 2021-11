Coronanieuws: demonstratie tegen coronatoegangsbewijs in Den Haag

Vanwege de opnieuw sterk oplopende coronacijfers houden we je in een liveblog weer op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

14.25 - Circa 20.000 betogers tegen coronabeleid lopen mars in Den Haag

Duizenden betogers tegen het coronabeleid lopen zondagmiddag een mars in Den Haag. Aanwezige journalisten en agenten schatten dat zo'n 20.000 tot 25.000 mensen deelnemen aan de mars, die begon op het Malieveld.

De tocht wordt begeleid door vele tientallen agenten, zowel lopend als in busjes. De sfeer is gemoedelijk. Af en toe is er zwaar vuurwerk te horen. Veel mensen hebben borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen het kabinet-Rutte. Ook zijn er leuzen te horen als "Liefde, vrijheid, geen dictatuur."

14.10 - Veel Oostenrijkers laten zich alsnog vaccineren vanwege strengere coronamaatregelen

Vaccinatiecentra in Oostenrijk hebben het druk vlak voor de invoering van de '2G' regel. Die regel betekent dat de horeca, theaters, veel sportactiviteiten, evenementen met meer dan 25 aanwezigen en kapperszaken exclusief voor burgers zijn die zijn ingeënt tegen het coronavirus of die zijn genezen.

Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden, volgens de krant Krone. Alleen mensen bij wie de tweede vaccinatie niet eerder dan negen maanden geleden is geweest, zijn in Oostenrijk volledig ingeënt. Volgens de regering van bondskanselier Alexander Schallenberg moet de regel ten minste tot kerst gelden.

De '2G-maatregel' werd vrijdag aangekondigd omdat de regering het aantal nieuwe besmettingen zorgwekkend snel vindt stijgen en veel sneller dan in buurlanden.

14.05 - Weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag verder gestegen, tot 1490. Dat zijn er 91 meer dan zaterdag. Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat er zondag 305 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, op de intensive cares in Nederland liggen. Dat zijn er 17 meer dan zaterdag. In totaal waren er 26 nieuwe opnames van coronapatiënten op de ic's.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1185 coronapatiënten, 74 meer dan een dag eerder. In totaal werden er op de verpleegafdelingen 162 nieuwe coronapatiënten opgenomen.

13.12 - Opnieuw veel mensen zonder afspraak gevaccineerd tegen corona

De afgelopen dagen hebben ook weer relatief veel mensen een coronaprik laten zetten op locaties waar dat zonder afspraak kan. De koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland meldt dat zaterdag 10.424 mensen een prik lieten zetten zonder afspraak op een vrije inlooplocatie, vrijdag waren dat er 10.189.

Dinsdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat de coronapas op meer plekken verplicht zal worden. Mensen die niet zijn ingeënt of recent een corona-infectie hebben doorgemaakt moeten dan voor meer gelegenheden een test laten doen. Of de hogere aantallen mensen die zich nu melden komt door wat tijdens die persconferentie bekend is gemaakt, weet de GGD GHOR niet, zegt een woordvoerder. "Maar je ziet dat er na dinsdag een duidelijke stijging is."

13.10 - Nooit eerder zoveel complimenten voor Glow

De eerste dag van het lichtfestival Glow in Eindhoven is goed verlopen. "We zijn bijna dankbaar dat we dit jaar de lichtroute overboord hebben gegooid en nu de lichtshows over vier plekken in de stad hebben verdeeld. Het verliep hierdoor heel gemoedelijk met amper opstoppingen, zoals we die in het verleden hadden", reageert woordvoerder Mariëtte Vetter een dag later.

Vooraf was de organisatie licht gespannen. "We hebben overal rekening mee gehouden, maar het is de eerste keer met vier locaties, toegangscontroles en afzettingen met hekken. Je weet nooit helemaal zeker wat je kunt verwachten", vertelt woordvoerder Mariëtte toch wat opgelucht. Ook de productieleider van Glow is opgetogen. "Nooit eerder kregen we zoveel complimenten van bezoekers. Ook onze verkeersregelaars en andere medewerkers kregen bedankjes. Nooit eerder was er zo'n positieve sfeer."

13.00 - Demonstratie in Den Haag tegen coronatoegangsbewijs

Op het Malieveld in Den Haag hebben zich zondag rond het middaguur enkele duizenden mensen verzameld om te demonstreren tegen het coronabeleid. De betogers lopen vanaf 13.00 uur een mars van enkele kilometers lang. Die voert onder meer langs de Hofvijver en eindigt rond 16.00uur op het Malieveld.

De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, naar eigen zeggen een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde.