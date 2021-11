Herlings met winst in Mantova als tweede naar allesbepalende Grand Prix

Herlings eerder dit jaar in Turkije (foto: KTM images/Ray Archer). vergroot

Jeffrey Herlings heeft zondagmiddag op fraaie wijze de Grand Prix van Lombardije gewonnen. De 27-jarige motorcrosser uit Oploo sloeg in de tweede manche toe met winst en pakte daarmee ook de dagwinst op de baan in Mantova. Daarmee gaat 'The Bullet' als tweede in het klassement naar de allesbepalende Grand Prix komende woensdag.

Corrado Francke Geschreven door

Al in de ochtend liet de KTM-rijder zien niets aan het toeval over te willen laten. In de kwalificatie zette hij al bij zijn eerste serieuze poging een tijd die genoeg bleek voor poleposition op de baan in Mantova, drie tienden voor klassementsleider Romain Febvre. Valpartij "Als hij niet valt, gaat hij de titel pakken", voorspelde ex-wereldkampioen John van den Berk eerder deze week. Maar juist bij die 'als' ging het fout na een paar minuten in de eerste manche. Herlings stuiterde over een bult in een linkerbocht en kwam ten val. De Brabander probeerde weer snel op te staan, ware het niet dat Yamaha-rijder Jeremy Seewer bovenop Herlings was beland en de Oplooër vanaf een vijftiende stek begon aan een lange achtervolging. Ondertussen was Febvre eenzaam aan kop beland.

Herlings in actie tijdens de GP van Lombardije (foto: NOS). vergroot

Inhaalrace Met snelle rondes vloog Herlings al snel naar een vierde plek. Teamgenoot Antonio Cairoli gaf Herlings alle ruimte en ook concurrent Tim Gajser had geen antwoord op het geweld van de KTM-machine. Herlings kwam nog heel dichtbij Romain Febvre, maar moest op de finishlijn een seconde toegeven op de Fransman en eindigde als tweede. In de tweede manche zat Herlings er beter bij, want na drie bochten nam de motorcrosser de koppositie in handen. Naast een lege baan voor zich, zag Herlings nog een voordeel: zijn jonge Spaanse teamgenoot Jorge Prado hield Febvre een minuut of zeven achter zich op een derde plaats. Kawasaki-rijder Febvre wist Prado toch voorbij te glippen en besloot de gashendel eens flink open te draaien. Herlings deed echter hetzelfde, waarna de Brabander zijn voorsprong van twee tot negentien seconden uitbouwde, geen fouten meer maakte en als winnaar over de streep kwam. Op basis van het resultaat in de tweede manche schreef hij de GP van Lombardije op zijn naam, wel met evenveel punten als Febvre.

Herlings komt juichend over de finish in de tweede manche (foto: NOS). vergroot

Tweede De Oplooër passeert Gajser in het klassement en gaat, met drie punten achterstand op Febvre, als tweede naar de allesbepalende Grand Prix op dezelfde baan in Mantova woensdag. Gajser kreeg in de eerste manche een tijdstrap en volgt op vijftien punten van de Fransman als derde in de tussenstand. Hij lijkt daarmee wat af te haken in de strijd om het kampioenschap, al is de Sloveen nog niet helemaal kansloos. Herlings wil op de harde zandbaan in Mantova woensdag voor de vijfde keer wereldkampioen motorcross worden. Dan moet hij zijn achterstand nog wel omzetten in een voorsprong op Febvre.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.