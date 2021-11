Zoon Peter Gillis slachtoffer van brute overval op vakantiepark

Peter Gillis met zijn vriendin Nicol, zonen Ruud en Mark en dochter Inge (foto: Wessel de Groot). vergroot

Mark Gillis, de zoon van 'massa is kassa' Peter Gillis is in de nacht van zaterdag op zondag opgewacht door drie mannen die hem overvielen. Dat gebeurde bij zijn woning op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij kreeg flinke schoppen en klappen. De daders doorzochten zijn huis en vertrokken met een nog onbekende buit.

Vader Peter Gillis eigenaar van de Oostappen Groep dat ook het vakantiepark in Ommel bezit bevestigt de overval, maar wil niet zeggen of zijn zoon het slachtoffer is. Aan het Eindhovens Dagblad bevestigen enkele bewoners van vakantiehuizen in Ommel dat de overvallers het op Mark voorzien hadden. De buren hebben zelf de overval niet meegekregen, maar werden wakker van de hulpdiensten die voor het huis van Mark stonden. Opgewacht

Mark kwam rond kwart over drie thuis, meldt de politie. Daar werd hij verrast door drie mannen. Die mishandelden hem. Hij kreeg flinke klappen en schoppen. Daarna ging het drietal met Mark het chalet binnen. Daar werd hij enige tijd vastgehouden, terwijl de daders het huis doorzochten. Toen de mannen weg waren wist Mark de politie te bellen. Mark Gillis werd behandeld door ambulancepersoneel en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht voor controle. LEES OOK: Drie overvallers wachten bewoner vakantiepark op en mishandelen hem

