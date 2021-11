Geen paniek bij evenementen om maatregelen, vertrouwen in QR-code groot

De Winterfair in de Brabanthallen in 2017. (foto: Karin Kamp) vergroot

Ondanks de naderende persconferentie van aanstaande vrijdag maken de organisatoren van evenementen zich geen zorgen over nieuwe maatregelen. En dat terwijl er nog een aantal grote evenementen in Brabant op het programma staan de komende weken. "We hebben bewezen dat we veilig evenementen organiseren in coronatijd."

Evie Hendriks Geschreven door

De persconferentie van 12 november wil het kabinet gebruiken als weegmoment. De resultaten van de laatste maatregelen zijn dan nog niet te zien, maar het is niet uit te sluiten dat er nieuwe coronaregels worden opgelegd.

"Mensen raken niet snel besmet bij een evenement met QR-code."

Toch blijven ze bij de Brabanthallen in Den Bosch rustig onder de aankomende persconferentie. "Vooralsnog maken wij ons niet druk", vertelt directeur Jeroen Dona. "We volgen netjes de regels en wachten de persconferentie af. Maar zoals we het nu zien, raken mensen niet snel besmet bij evenementen waar de QR-code wordt gevraagd." De komende tijd staan er nog een hoop evenementen op het programma in de Brabanthallen, bijvoorbeeld de Winterfair volgend weekend. De organisatie van de Winterfair maakt zich in ieder geval ook geen zorgen. De Margriet- en Libelle-fans kunnen dit jaar gewoon een goodiebag ophalen, maar dan moeten zij wel eerst even hun QR-code laten scannen. "Wij hadden de coronacheck al verplicht gesteld voor bezoekers en personeel voordat deze volgens de maatregelen verplicht was", vertelt Thomas van Vessem van DPG Media. "We wachten de persconferentie af, maar vooralsnog denken wij dat de Winterfair veilig door kan gaan. We staan ook in goed contact met de veiligheidsregio hierover."

"We gaan ervan uit dat de overheid ons het vertrouwen geeft."

Ook de organisatie van het festival Rebellion heeft er vertrouwen in dat het kabinet zo kort van tevoren niets afblaast. Het hardstyle festival staat op 27 november gepland in Haaren. "Als evenementenbranche hebben we bewezen dat we op een veilige manier evenementen kunnen organiseren in coronatijd", vindt de organisatie. "We gaan er dan ook vanuit dat de overheid ons het vertrouwen geeft en niet na zes weken open te zijn geweest heel de sector weer zal sluiten."

