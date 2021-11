In de oorlog uitkijkpost, nu woonhuis: deze bijzondere molen staat te koop

Uitkijkpost, slaapplek voor honderden concentratiekampgevangenen en doelwit van granaatinslagen. De Schuddebeurse Watermolen in Lage Zwaluwe heeft een bijzondere oorlogsgeschiedenis. Nu is de molen omgetoverd tot woonhuis en op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Ruim 75 jaar later is in de molen een bed and breakfast, al is daar nu ook een einde aan gekomen. "De huidige eigenaar wilde de molen verhuren, maar bij nader inzien heeft hij besloten om hem te verkopen", verklaart makelaar Marc Gijtenbeek.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen gerestaureerd, maar op 8 november 1944 bleek dat voor niets te zijn geweest. De molen, die op dat moment in bezit is van de Duitsers, raakt zwaar beschadigd bij vuurgevechten.

De woning, gelegen aan de Dirk de Botsdijk, is nu op zoek naar een nieuwe eigenaar die 850.000 euro wil neerleggen voor de molen. "Instapklaar", voegt Gijtenbeek toe. De molen is onlangs helemaal gerenoveerd en heeft volgens de makelaar een gloednieuwe keuken, een vernieuwde fundering en nieuwe vloeren.

Hij noemt de ligging van de molen daarom een groot voordeel. "De mensen waar ik mee heb rondgelopen, zoeken de rust op. Maar je zit ook zo weer in de Randstad als je daar heen moet, want je bent zo bij het station of op de snelweg."

Om de molen woonklaar te maken, moest er wel een hoop gebeuren in de afgelopen jaren. In 1997 brak het houten fundament, waardoor de molen schever dan de Toren van Pisa kwam te staan. Dat is later weer hersteld.

Laagste stukje Brabant

De nieuwe eigenaar komt ook op het laagste stukje van Brabant te wonen. De molen ligt aan de watergang Zeepvliet en het gemaal Schuddebeurs ligt tweehonderd meter verderop. Die waakt achter de dijk van het Hollands Diep over de hoogte van het water in de polder.