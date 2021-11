Derde nepdate in dezelfde Tilburgse straat: man beroofd en geslagen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Opnieuw ‘nepdate’ in beruchte Tilburgse straat: man beroofd en geslagen

Een Tilburger is zondagavond om elf uur beroofd, geslagen en kort vastgehouden door vier mannen op de Matterhornstraat. De man dacht dat hij een date had, maar werd opgewacht door de vier mannen. Dit jaar is er op die manier al twee keer eerder iemand beroofd in de Matterhorstraat, meldt de politie.

De man, die dacht dat hij had afgesproken met een 20-jarige jongen, werd bestolen van zijn portemonnee, telefoon en autosleutels. Ook moest hij zijn pincode en inloggegevens van zijn bank te geven. Meegenomen naar voetbalveld

Daarna werd hij meegenomen naar een dug-out van een voetbalveld, waar hij werd vastgehouden door twee daders. De andere twee mannen zijn een tijd weggeweest. Daarna kwamen ze weer terug en kreeg het slachtoffer zijn autosleutels terug. Nadat de daders verdwenen, meldde het slachtoffer zich bij de politie. Op het politiebureau bleek er geld te zijn buitgemaakt. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij raakte lichtgewond. Signalement

Wanneer de andere twee berovingen in de straat plaatsvonden, meldt de politie niet. Eind vorig jaar heeft de politie wel gemeld dat er drie jonge Tilburgers zijn opgepakt in de straat nadat ze een man (25) uit Oosterhout in de val lokten. Dat gebeurde ook via een datingapp. De daders kregen een gevangenisstraf. De politie is nog steeds op zoek naar de vier mannen die op zondagavond toesloegen en heeft een signalement geplaatst: Man tussen de twintig en 25 jaar, ongeveer 1,70 meter lang en een lichtgetinte huidskleur. Hij was gekleed in donkere kleding met een hoodie. Hij droeg een blauw mondkapje. Man van 1,85 meter lang met een Marokkaans accent. Ook hij was gekleed in donkere kleding en had een hoodie en een mondkapje op. Man van 24 jaar, ongeveer 1,80 meter lang en een lichtgetinte huidskleur. Hij had een Marokkaans accent en droeg een zwarte hoodie met een blauw mondkapje. Een magere man van 1,80 meter lang en een bleke huid. Deze verdachte was nogal sterk en agressief. Ook hij had een zwarte hoodie op en een blauw mondkapje. LEES OOK: Man werd na nepdate mishandeld en beroofd, tot 3 jaar cel voor Tilburgers

