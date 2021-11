Buurman schrikt van overval: 'Ik hoorde een schot en vluchtte naar binnen'

Buurtbewoners reageren geschrokken op de overval en arrestatie (foto: Omroep Brabant). vergroot

Gestommel op het dak, vluchtende mensen en een pistoolschot. Het was schrikken voor bewoners van de Van Thienenlaan. Maandagochtend werd de bewoner van een huis beroofd en er volgde een heftige arrestatie waarbij de politie een waarschuwingsschot loste. Keer op keer is het raak in de straat en dat zorgt voor angst onder de bewoners.

Madhavi Raaijmakers & Noel van Hooft Geschreven door

Een anonieme buurman kreeg maandag gedeeltelijk mee wat er gebeurde. Hij woont al twee jaar in een appartementje aan de Van Thienenlaan. ''We hoorde lawaai en zagen dat de politie iemand achterna zat. Ook hoorde we gestommel op het dak, omdat er iemand overheen liep.'' Dat was behoorlijk eng voor de buurman, vooral omdat het niet de eerste keer was dat het misging in de straat. ''We hadden in dit rijtje al iemand die tegen zijn hoofd is geslagen met een hamer.'' Dat gebeurde in september. ''In de periode daarna was het rustig. Tot nu. Dat maakt mij wel erg bang.''

Louis woont een straat verderop en reed ’s ochtends met zijn scootmobiel door de straat toen hij een schot hoorde. “Ik dacht: wegwezen! Een vriendin van mij woont in de Van Thienenlaan dus ik ging snel bij haar naar binnen. Daar ben ik even gebleven.’’ In de Van Thienenlaan staat ook een groot woon-zorgcomplex. Daar wonen mensen met een verstandelijke beperking. Volgens een medewerker is de onrust in de straat niet fijn voor de bewoners.

“Ik wil hier graag blijven’’, zegt de anonieme buurman. ‘’Op zich is het een goede buurt. Maar er zijn dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren. Gelukkig grijpt de politie goed in.” Louis heeft ook niets te klagen over de buurt, maar wel over de straat. ''Om de hoek waar ik woon, gaat het eigenlijk wel, maar het is echt dit gedeelte.''

De politie voor het huis van de overval maandag (foto: Dave Hendriks/SQ Vision)/ vergroot

Alle incidenten gebeurde in de Van Thielenlaan in Eindhoven (foto: SQ Vision/Dave Hendriks). vergroot

