Deze mensen haalden toch nog een prik: 'Vooral voor mijn zoontje'

Sinds de aankondiging van de aangescherpte coronamaatregelen zetten de GGD's in Brabant meer coronavaccinaties. Mensen die een prik willen, kunnen zonder afspraak langskomen, althans op veel plekken. Maandagmiddag geven mensen in Eindhoven heel verschillende verklaringen waarom ze zich toch nog laten prikken.

“Voor mij is dit al de derde vaccinatie. Ik ben doorverwezen vanuit het ziekenhuis omdat ik een auto-immuunziekte heb en het vaccin daardoor voor mij minder werkt. De afgelopen weken ben ik weer erg aan het kwakkelen met mijn gezondheid. Ik hoop dat dat na deze prik en straks de griepprik een beetje klaar is. Of dit genoeg werkt weet ik niet, maar we proberen het maar.”

LEES OOK: Meer prikken gezet tegen corona, aantal testen stijgt explosief