Meer prikken gezet tegen corona, aantal testen stijgt explosief

De afgelopen week hebben zich in Brabant 3300 mensen meer laten vaccineren tegen corona dan de week ervoor. Ruim 19.500 mensen lieten vorige week een prik zetten. Het aantal coronatesten nam vorige week zelfs explosief toe.

De stijging was het sterkst in het gebied van de GGD West-Brabant. Hier nam het aantal inentingen met iets meer dan de helft toe naar bijna 7500. Het personeel kan deze stijging nog wel aan, meldt een woordvoerder. “Er kan geput worden uit een pool van medewerkers, zodat we geen beroep hoeven te doen op aanbod van uitzendbureaus”, zo luidt de toelichting.

'Absoluut voordeel'

"Voldoende personeel is inderdaad dé uitdaging op dit moment. We kunnen hierbij steeds een beroep doen op ons eigen netwerk van voormalige COVID-medewerkers, dus dat werkt erg goed! Deze mensen zijn al getraind en opgeleid en ze kunnen daardoor snel ingezet worden. Een absoluut voordeel in deze tijd van snel opschalen. Ook zijn zij erg flexibel en denken met ons mee. Deze week hebben we bijvoorbeeld vandaag en morgen avondopenstelling op de teststraat in Breda en volgende week op maandag tot en met donderdag. Dat werkt erg fijn zo", aldus de woordvoerder.

De GGD Brabant-Zuidoost meldt dat er vorige week 6254 mensen werden geprikt, 845 meer dan een week eerder.

Vaccinatiepunt in ziekenhuizen

Het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant had een lichte daling. Vorige week werd vanwege de drukte nog opgeroepen om niet naar een priklocatie in Den Bosch te komen. Toch werden in dit deel van Brabant uiteindelijk 113 minder prikken gezet dan de week ervoor. In totaal ging het om 5800 vaccinaties.

Een deel ervan is gezet in het 'verse' corona-vaccinatiepunt in de centrale hal van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Onlangs opende GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een corona-vaccinatiepunt in de centrale hal in het ziekenhuis. Sinds 18 oktober kunnen patiënten, bezoekers en omwonenden van het ziekenhuis mét afspraak terecht op deze tijdelijke locatie. Vanaf de start wordt het goed bezocht en zitten de afspraken snel vol. Er zijn plannen om ook in Ziekenhuis Bernhoven in Uden zo'n service te gaan bieden.

Veel meer testen

Het aantal testen nam de afgelopen week bij de GGD Hart voor Brabant, in vergelijking met de andere GGD's, juist het meest toe: met bijna 55 procent naar ruim 30.000.

Ook in Zuidoost-Brabant lieten zich veel meer mensen controleren op het virus dat COVID-19 kan verspreiden. Dat waren iets meer dan 15.000 mensen ofwel bijna de helft meer dan de week ervoor.

In West-Brabant bleef het aantal testen juist wat achter. In dit deel van de provincie was er een stijging van ruim 4.000 naar 13.363.

Door de razendsnel stijgende testvraag stopt de GGD Brabant-Zuidoost met testen zonder afspraak. Om meer mensen sneller te kunnen testen, gebeurt dit vanaf dinsdag uitsluitend op afspraak. De GGD wil hiermee wachttijden voorkomen op zijn drie testlocaties, in Eersel, Eindhoven en Helmond. Mensen die een afspraak maken, kunnen erop rekenen dat ze binnen 24 uur een stokje in de keel of neus krijgen.

