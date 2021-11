Wachten op privacy instellingen... In 2017 gebeurde voor het huis van Jean-Pierre van der Peijl een ernstig ongeluk (foto: Alexander Vingerhoeds). Langs de weg zijn honderden bomen gekapt (Foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/3 'Dodenweg' eindelijk aangepakt: 'Ik heb hier veel ongelukken meegemaakt'

“Ik woon hier nu twaalf jaar en ik heb meerdere ongelukken meegemaakt, ook met dodelijke afloop.” Jean-Pierre van der Peijl uit Zundert zag de levensgevaarlijke situaties op de N638 waaraan hij woont de afgelopen jaren met lede ogen aan. Om de veiligheid te verbeteren, ging de provinciale weg tussen de Rucphen en Zundert de afgelopen maanden grondig op schop.

Het asfalt is verbreed en zo’n vierhonderd bomen zijn gekapt. Er zijn veilige oversteekplaatsen gemaakt en gevaarlijke bochten zijn voorzien van houten vangrails. Maandag werd de vernieuwde N638 officieel geopend. “Het is veel overzichtelijker geworden met fietspaden aan beide kanten zodat mijn kinderen niet meer over hoeven te steken. Ik vind het een hele verbetering.”

"Ik vond altijd stukjes bumper."

De smalle provinciale weg stond jaren te boek als een van de meest onveilige wegen van Brabant. Vooral de bomen die tegen en onder het wegdek waren gegroeid, zorgden voor gevaarlijke situaties. “Ik maaide het gras tussen de bomen voor mijn huis en ik vond altijd weer stukjes van bumpers en reflectoren”, vertelt Jean-Pierre. Op sommige plekken konden elkaar tegemoetkomende vrachtwagens nauwelijks passeren. Barry Snepvangers die ook aan de weg woont, kan erover meepraten. “Veel automobilisten waren bang als een vrachtwagen of landbouwvoertuig ze hier tegemoet kwam. Maar ik weet ook nog van een automobilist die aan zijn radio zat te frunniken en hier tegen een boom botste. Gelukkig is dat goed afgelopen maar de auto was total loss.”

"Het moet hier geen racebaan worden."

Afgelopen winter werden alle bomen die in de weg stonden, gekapt. Ter compensatie zijn er nieuwe bomen geplant op het nabijgelegen Landgoed De Moeren. Hoewel Barry en Jean-Pierre ervan overtuigd zijn dat de nieuwe weg een hele verbetering is, houden ze wel vraagtekens bij de maximumsnelheid die omhoog gaat naar tachtig kilometer per uur. “Waarom geen gemiddelde snelheid van zeventig kilometer per uur? Het moet hier ook geen racebaan worden”, vindt Jean-Pierre. De vernieuwde weg kost bijna 10 miljoen euro. Het stuk tussen Moerse Bossen en Abdij ‘Maria Toevlucht’ wordt begin volgend jaar afgemaakt. Enkele opvallende ongelukken op de N638: In 2010 kwam een 54-jarige man uit Zundert om het leven. Hij botste op een boom. Het voertuig vloog vervolgens in brand.

Een bestuurder heeft ramde in 2015 met hoge snelweg een boom Door de klap viel een boom op het dak van de bus.

In 2017 botste een auto op de Rucphenseweg tegen een boom. De automobilist raakte daarbij gewond.

Een gewonde automobilist sloeg op de vlucht nadat hij in 2018 met zijn auto van de weg raakte.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.